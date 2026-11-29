Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'de boykot çağrıları büyüyor. Türk tur şirketleri, yılbaşı programları dahil Batum ve Tiflis turlarını iptal ederken, 2027 Karadeniz gezi rotalarından da Batum'u çıkarmaya başladı. İstanbul, Antalya, Isparta ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde seyahat acenteleri Batum seferlerini durdurdu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası da Batum'da düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı. Sosyal medyada da boykota destek çağrıları yapılırken, tepkiler turizmden ticarete yayıldı.

Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi boykot çağrılarını artırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta mücadelesi, güvenlik değerlendirmeleri sonrası UEFA tarafından tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentine alınmıştı. Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünde Filistin'e destek amacıyla bayrak ve pankart açmak isteyen Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Müdahale nedeniyle yaklaşık 30-35 dakika duran maçta çok sayıda taraftar yaralanırken, 16 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Türkiye'de kamuoyu maçtan ve maçın 2-1'lik sonucundan çok yaşanan bu olayları ve Türk taraftarlara yönelik bu müdahaleyi konuşurken, diplomatik girişimler sonucu gözaltındaki taraftarlar serbest bırakıldı. Ankara ise Gürcistan'ın Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti.