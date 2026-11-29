Beşiktaş taraftarlarına saldırı sonrası Batum'a turizm boykotu! Yılbaşı turları iptal edildi, 2027 rotaları değişti
Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaşlı taraftarlara yönelik coplu ve biber gazlı müdahale Türkiye'de infial yarattı. Boykot çağrıları dalga dalga büyürken seyahat acenteleri ve iş dünyasından peş peşe kararlar geldi.
Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'de boykot çağrıları büyüyor. Türk tur şirketleri, yılbaşı programları dahil Batum ve Tiflis turlarını iptal ederken, 2027 Karadeniz gezi rotalarından da Batum'u çıkarmaya başladı. İstanbul, Antalya, Isparta ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde seyahat acenteleri Batum seferlerini durdurdu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası da Batum'da düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı. Sosyal medyada da boykota destek çağrıları yapılırken, tepkiler turizmden ticarete yayıldı.
Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta mücadelesi, güvenlik değerlendirmeleri sonrası UEFA tarafından tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentine alınmıştı. Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünde Filistin'e destek amacıyla bayrak ve pankart açmak isteyen Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Müdahale nedeniyle yaklaşık 30-35 dakika duran maçta çok sayıda taraftar yaralanırken, 16 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Türkiye'de kamuoyu maçtan ve maçın 2-1'lik sonucundan çok yaşanan bu olayları ve Türk taraftarlara yönelik bu müdahaleyi konuşurken, diplomatik girişimler sonucu gözaltındaki taraftarlar serbest bırakıldı. Ankara ise Gürcistan'ın Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti.
HERKES YEKVÜCUT OLDU
Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre,Yaşanan gerginliğin ardından askerin ve güvenlik güçlerinin sokağa indiği Batum'da tarihi birlik görüntüleri ortaya çıktı. Bitiş düdüğüyle Batum sokaklarına çıkan Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı ve Rizesporlu taraftarlar, kulüp renklerini bırakarak Türk bayraklarıyla kol kola yürüdü. Batum'daki olaylar, Türkiye'de 7'den 77'ye herkesi bir araya getirirken İstanbul kulüplerinden Anadolu kulüplerine kadar tüm Türk spor camiası ve kamuoyu siyah-beyazlıların yanında yekvücut oldu. Yaşananların ardından UEFA, stadyumdaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
YILBAŞI TURLARI VE FUARLAR İPTAL
Tepkilerin ardından Türkiye'nin her tarafından yükselen boykot çağrıları dalga dalga büyürken, tur operatörleri peş peşe iptal kararları açıklamaya başladı. Isparta, Antalya, Sakarya, İstanbul ve diğer illerde faaliyet gösteren tur şirketleri, Batum seferlerini durdurdu. Turizm firmaları ayrıca 2027 Karadeniz gezi turları programlarından Batum'u tamamen çıkararak Karadeniz'in Türkiye sınırları içerisindeki yaylalarını ve tarihi destinasyonlarını öne çıkardı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4-6 Aralık'ta Batum'da düzenlenecek uluslararası ticari fuara katılmama kararı alındı. Bu arada Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan günübirlik geçişlerin durdurulması için çağrılar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar da sosyal medyadan 'Hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür ediyoruz. Karara destek ol' çağrılarıyla boykota destek verdi.