Başkan Erdoğan KADEM ailesiyle buluştu! 7. Kadın ve Adalet Zirvesi ile 6 yıldızlı başarı aynı sofrada kutlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. KADEM'in 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile 2026 Türkiye Mükemmellik Ödülleri kapsamında kazandığı EFQM 6 Yıldız Belgesi'nin sevinci birlikte yaşandı. Vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, katılımcılara hitap etti. KADEM, buluşmayı organize eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve programa katılan Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yöneticileri ve çalışanları için düzenlediği buluşmaya katıldı. KADEM Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet ederek vakfın faaliyetleri hakkında bilgi alan Erdoğan, katılımcılara hitap etti ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda, KADEM'in gerçekleştirdiği 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile 2026 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni'nde kazandığı EFQM 6 Yıldız Belgesi'nin sevinci paylaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN KADEM'İN ÇALIŞMALARINI DİNLEDİ
Başkan Erdoğan, KADEM yöneticileri ve çalışanlarıyla gerçekleştirilen programda vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet eden Erdoğan, katılımcılara hitap ederek vakıf çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
KADEM'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile EFQM 6 Yıldız Belgesi'nin sevincinin birlikte yaşandığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Gururumuzu aynı sofrada paylaştık. 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemizin ve 6 yıldızla taçlandırdığımız EFQM mükemmellik ödülümüzün sevincini, KADEM ailemizle bir araya geldiğimiz özel bir buluşmada yaşadık. Kutlamamızı teşrif ederek sevincimize ortak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu özel buluşmayı organize eden Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a gönülden teşekkür ediyoruz. Varlığınız, kadınların hayatına değer katmak için inançla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizlere güç ve cesaret verdi."
"NİCE GÜZEL BAŞARILARA, HEP BİRLİKTE"
Vakfın açıklamasında, elde edilen başarıda fikirleri ve emekleriyle katkı sunan herkesin payı olduğu vurgulandı.
KADEM, gönüllülerine ve çalışanlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Yol arkadaşlarımıza, gönüllülerimize ve büyük bir özveriyle çalışan KADEM ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara, hep birlikte."
CANAN SARI: EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı da sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.
Sarı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın ardından şu ifadeleri kullandı: "2026 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni'nde almaya hak kazandığımız EFQM 6 Yıldız Belgesi ve 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, KADEM ekibimizle bir araya geldi. Tüm süreçlerde büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize ben de bir kez daha teşekkür ederim."