KADEM'in düzenlediği buluşmada Başkan Erdoğan, vakıf yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. (Foto: Sosyal medya) Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Gururumuzu aynı sofrada paylaştık. 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemizin ve 6 yıldızla taçlandırdığımız EFQM mükemmellik ödülümüzün sevincini, KADEM ailemizle bir araya geldiğimiz özel bir buluşmada yaşadık. Kutlamamızı teşrif ederek sevincimize ortak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu özel buluşmayı organize eden Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a gönülden teşekkür ediyoruz. Varlığınız, kadınların hayatına değer katmak için inançla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizlere güç ve cesaret verdi."

Başkan Erdoğan, KADEM ekibiyle gerçekleştirilen programda katılımcılara hitap etti. (Foto: Sosyal medya) "NİCE GÜZEL BAŞARILARA, HEP BİRLİKTE" Vakfın açıklamasında, elde edilen başarıda fikirleri ve emekleriyle katkı sunan herkesin payı olduğu vurgulandı.

KADEM'in 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile EFQM 6 Yıldız Belgesi başarısı buluşmada kutlandı. (Foto: Sosyal medya) KADEM, gönüllülerine ve çalışanlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Yol arkadaşlarımıza, gönüllülerimize ve büyük bir özveriyle çalışan KADEM ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara, hep birlikte."