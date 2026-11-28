Çeklerden sürpriz transfer iddiası! Fenerbahçe genç yıldızı izledi
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Slavia Prag'ın Polonyalı futbolcusu Wiktor Nowak girdi. Sarı-lacivertlilerin gözlemcileri, 22 yaşındaki futbolcuyu Villarreal karşılaşmasında takip ederken transfer yarışında Borussia Dortmund ve Brentford'un da adı geçiyor.
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin orta saha transferindeki adayları arasına Slavia Prag forması giyen Wiktor Nowak da katıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TRİBÜNDEN İZLEDİLER
Çek basınından iSport'un haberine göre Fenerbahçe'nin scout ekibi, Slavia Prag'ın 25 Kasım'da Villarreal ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribündeki yerini aldı.
İspanyol temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede 90 dakika görev yapan Wiktor Nowak, sarı-lacivertli gözlemcilerin yakın takibindeydi.
5 KULÜP İZLEMEYE GELDİ
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Villarreal karşılaşmasının ardından bir futbolcusunu izlemek için beş farklı kulübün temsilcilerinin stadyuma geldiğini açıkladı. Çek basınına göre tecrübeli çalıştırıcının sözünü ettiği isim Wiktor Nowak'tı.
TRANSFERDE DORTMUND VE BRENTFORD DA VAR
Polonyalı orta sahayla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya temsilcisi Borussia Dortmund da bulunuyor. Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford da genç futbolcuyu kapsamlı şekilde takip ediyor.
20 MİLYON EUROYU AŞAN BEKLENTİ
Polonya basınındaki transfer haberlerine göre Slavia Prag, Wiktor Nowak için 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli hedefliyor.
Genç futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek temsilcisinin ara transfer döneminden ziyade sezon sonunda büyük çaplı oyuncu satışları gerçekleştirmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 90 DAKİKA OYNADI
Wiktor Nowak, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da mücadele etti. Polonyalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim'de Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
2,4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Slavia Prag, Wiktor Nowak'ın transferini 16 Haziran 2026'da duyurdu. Çek temsilcisi, Polonya ekibi Gornik Zabrze'den kadrosuna kattığı futbolcu için 2,4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Transfer kapsamında Slavia Prag'dan Gornik Zabrze'ye toplam 1,5 milyon euro karşılığında iki futbolcu gönderilirken Çek kulübünün ödeyeceği net fark 900 bin euro oldu.
20 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Slavia Prag formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıkan Wiktor Nowak, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Genç futbolcu, gollerinin beşini Çekya Ligi'nde, birini ülke kupasında ve birini de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
ARSENAL'E DE GOL ATTI
Nowak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da oynanan Arsenal karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Polonyalı futbolcu, organizasyonun ilk beş haftasındaki tüm karşılaşmalarda görev aldı.
ÜÇ FARKLI POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR
1,87 metre boyundaki Wiktor Nowak, merkez orta sahanın yanı sıra hücuma dönük orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor. Polonya Millî Takımı'nda bek olarak da değerlendirilen genç futbolcu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.