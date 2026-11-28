Çek basınına göre Fenerbahçe'nin scout ekibi, Slavia Prag'ın Villarreal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti. (Fotoğraf: AFP) TRANSFERDE DORTMUND VE BRENTFORD DA VAR Polonyalı orta sahayla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya temsilcisi Borussia Dortmund da bulunuyor. Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford da genç futbolcuyu kapsamlı şekilde takip ediyor. 20 MİLYON EUROYU AŞAN BEKLENTİ Polonya basınındaki transfer haberlerine göre Slavia Prag, Wiktor Nowak için 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli hedefliyor. Genç futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek temsilcisinin ara transfer döneminden ziyade sezon sonunda büyük çaplı oyuncu satışları gerçekleştirmesi bekleniyor.

Wiktor Nowak, İspanyol temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. (Fotoğraf: AFP) FENERBAHÇE'YE KARŞI 90 DAKİKA OYNADI Wiktor Nowak, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da mücadele etti. Polonyalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim'de Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, karşılaşmanın ardından bir futbolcusunu izlemek için beş kulübün temsilcilerinin geldiğini açıkladı. (Fotoğraf: REUTERS) 2,4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU Slavia Prag, Wiktor Nowak'ın transferini 16 Haziran 2026'da duyurdu. Çek temsilcisi, Polonya ekibi Gornik Zabrze'den kadrosuna kattığı futbolcu için 2,4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transfer kapsamında Slavia Prag'dan Gornik Zabrze'ye toplam 1,5 milyon euro karşılığında iki futbolcu gönderilirken Çek kulübünün ödeyeceği net fark 900 bin euro oldu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve Brentford'un da Polonyalı futbolcuyu takip ettiği yönünde transfer haberleri bulunuyor. (Fotoğraf: AFP) 20 MAÇTA 8 GOLE KATKI Slavia Prag formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıkan Wiktor Nowak, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, gollerinin beşini Çekya Ligi'nde, birini ülke kupasında ve birini de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.