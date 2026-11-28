Kanarya'da kanat kararı! Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki galibiyetini lige taşımak istiyor. Emre Belözoğlu kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Erzurumspor Fk ile kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren Göztepe - Trabzonspor ve Beşiktaş - Galatasary derbisi öncesi kazanmak isteyen Kanarya, zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Maça dair tüm detayları haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son dört karşılaşmasında Galatasaray ve Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, bu süreçteki tek galibiyetini Çorum FK karşısında 5-0'lık skorla elde etti.
6 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ
Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmalar da dahil edildiğinde iki takım arasında bugüne kadar altı müsabaka oynandı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda beş galibiyet ve bir beraberlik elde ederken rakip filelere 17 gol gönderdi, kalesinde dört gol gördü.
SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, rakibine hiç mağlup olmadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda dokuz gol atarken kalesinde üç gol gördü.
İKİ YILDIZ CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Erzurumspor FK karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu da kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Oğuz, Kerem, Greenwood, Vedat
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Baiye, Rodriguez, Orhan, Owusu, Giorbelidze, Kerk, Diabate
ARCHIE BROWN'UN CEZASI SONA ERDİ
Galatasaray derbisinin ardından üç maç men cezası alan Archie Brown, Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında görev alamamıştı.
Cezasını tamamlayan İngiliz sol bek, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih etmesi halinde Erzurumspor FK karşısında yeniden ligde forma giyebilecek.
AVRUPA'DAKİ GALİBİYETİ LİGE TAŞIMAK İSTİYOR
Hafta içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında da kazanarak ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE 6. SIRADA
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında yeniden yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe, 13. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Ligdeki son dört karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.