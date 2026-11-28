6 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ

Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmalar da dahil edildiğinde iki takım arasında bugüne kadar altı müsabaka oynandı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda beş galibiyet ve bir beraberlik elde ederken rakip filelere 17 gol gönderdi, kalesinde dört gol gördü.