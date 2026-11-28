İktidar ortağı olmak için ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyen Netanyahu, dönüşümlü başbakanlıkta ilk sırayı Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a bırakmaya razı oldu.

İsrail 'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan koltuk pazarlığında yeni bir dönemece girildi. Muhalefetin hükümeti kurmaya yaklaşması üzerine geçici Başbakan Binyamin Netanyahu , bugüne kadar sürdürdüğü başbakanlık ısrarından geri adım attı.

İsrail'de hükümet kurma görüşmeleri sürerken Netanyahu, başbakanlık koltuğunu ilk olarak Eisenkot'a bırakmayı kabul etti. (Foto: AFP)

KOLTUK PAZARLIĞINDA GERİ ADIM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu öne sürerek Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti için müzakere çağrısında bulundu.

İlk kez kamuoyu önünde başbakanlıkta ikinci sıraya razı olduğunu açıklayan Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA 24 SAAT MESAJI

Netanyahu'nun teklifine hükümeti kurmakla görevlendirilen Eisenkot'tan yanıt gecikmedi.

Likud'un gelecek 24 saat içerisinde teklifindeki ciddiyeti test etmeye hazır olduğunu belirten Eisenkot, Netanyahu ve ekibini bu gece Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne müzakereye davet etti.

Likud Partisi'nin gelecek 24 saat içinde bu konudaki ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Netanyahu ve ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici ve hızlandırılmış bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle birlikte bulunduğum Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefet bloğunun temel politika başlıklarına ilişkin ayrıntılı teklifinin geçen pazar günü Likud'a iletildiğini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Eisenkot, kurulacak hükümetin temel ilkelerinin oluşturulduğunu söyledi.