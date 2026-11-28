Netanyahu yedek başbakanlığa razı oldu! Lapid'den suçlama: Her ortağını kandırdı
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından süren koltuk pazarlığında Binyamin Netanyahu geri adım attı. Muhalefetin hükümeti kurmaya yaklaşması üzerine başbakanlıkta ilk sırayı alma ısrarından vazgeçen Netanyahu, Gadi Eisenkot'un yedek başbakanı olmaya razı oldu. Eisenkot, Netanyahu'yu müzakereye çağırırken eski Başbakan Yair Lapid ise teklifi "apaçık bir aldatmaca" olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun yeni koalisyon formülü, eski siyasi ortakları arasında da görüş ayrılığına yol açtı.
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan koltuk pazarlığında yeni bir dönemece girildi. Muhalefetin hükümeti kurmaya yaklaşması üzerine geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, bugüne kadar sürdürdüğü başbakanlık ısrarından geri adım attı.
İktidar ortağı olmak için ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyen Netanyahu, dönüşümlü başbakanlıkta ilk sırayı Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a bırakmaya razı oldu.
KOLTUK PAZARLIĞINDA GERİ ADIM
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu öne sürerek Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti için müzakere çağrısında bulundu.
İlk kez kamuoyu önünde başbakanlıkta ikinci sıraya razı olduğunu açıklayan Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA 24 SAAT MESAJI
Netanyahu'nun teklifine hükümeti kurmakla görevlendirilen Eisenkot'tan yanıt gecikmedi.
Likud'un gelecek 24 saat içerisinde teklifindeki ciddiyeti test etmeye hazır olduğunu belirten Eisenkot, Netanyahu ve ekibini bu gece Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne müzakereye davet etti.
Likud Partisi'nin gelecek 24 saat içinde bu konudaki ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Netanyahu ve ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici ve hızlandırılmış bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle birlikte bulunduğum Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Muhalefet bloğunun temel politika başlıklarına ilişkin ayrıntılı teklifinin geçen pazar günü Likud'a iletildiğini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Eisenkot, kurulacak hükümetin temel ilkelerinin oluşturulduğunu söyledi.
NETANYAHU'YA GÜVENMEDİLER: APAÇIK BİR ALDATMACA
Netanyahu'nun koltuk pazarlığındaki geri adımı, muhalefet cephesinde de tartışma yarattı.
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Netanyahu'nun teklifini "apaçık bir aldatmaca" olarak nitelendirdi. Netanyahu'yu "her ortağını kandırmış ve her anlaşmayı bozmuş bir seri aldatıcı" olmakla suçlayan Lapid, önce Likud'un yer almadığı Eisenkot liderliğinde bir hükümet kurulmasını, Likud'un hükümete katılımının ise daha sonra görüşülmesini istedi.
Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da "Oyunlar ve numaralar artık yeter. Netanyahu kaybetti." sözleriyle tepki gösterdi.
BENNETT'TEN ŞARTLI DESTEK
Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ise Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlıkta ilk sırayı Eisenkot'a bırakma teklifini memnuniyetle karşıladı.
Ancak Netanyahu'nun samimiyeti kanıtlanana kadar teklife şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirten Bennett, Haredi ve Arap partilerinin dışarıda bırakıldığı, yalnızca Siyonist partilerden oluşan bir koalisyon kurulmasını savundu.
KOLTUK PAZARLIĞI HAREDİLERİ DE BÖLDÜ
Netanyahu'nun yeni hükümet formülü, geleneksel siyasi ortaklarından Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nde de görüş ayrılığına yol açtı.
Partinin milletvekili Meir Porush, Likud'un da yer aldığı bir birlik hükümetini tercih edeceğini belirtirken Yedioth Ahronot gazetesine konuşan üst düzey bir parti yetkilisi, Netanyahu'yu iktidarda kalmak için siyasi ortaklarını gözden çıkarmakla suçladı.
Söz konusu yetkili, Netanyahu'nun Likud'u iktidarda tutabilmek için Ben-Gvir'i ve Haredileri saf dışı bırakarak dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sıraya razı olduğunu ileri sürdü.
İSRAİL'DE İKİŞER YILLIK KOLTUK FORMÜLÜ
Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık koltuğu Eisenkot ile Netanyahu arasında ikişer yıllık dönemlerle paylaşılacak.
Öte yandan 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Eisenkot'un önünde farklı koalisyon seçenekleri de bulunuyor.
İlk koalisyon anlaşmasını Avigdor Liberman ile imzalayan Eisenkot, Likud ve Haredi partilerle müzakerelerini sürdürürken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma ihtimali de geçerliliğini koruyor.
Netanyahu'nun teklifinin bir koalisyon anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceği ise müzakerelerin ardından belli olacak.