Galatasaray’a Issa Kabore müjdesi!

Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Issa Kabore ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Benfica'nın Manchester City'den kiraladığı Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan 23 yaşındaki sağ bek için Galatasaray'ın eli daha rahat olacak. Sarı-Kırmızılılar, istediği anda transferi bitirebilecek.

Piyasa değeri 6 Milyon Euro olan Burkina Fasolu sağ bekin Manchester City ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Benfica'da bu sezon yalnızca 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 asist yaptı.