Fenerbahçe'ye Shakhtar Donetsk maçı sonrası övgüler: Taktik resitali
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Kanarya hem üst üste 2. galibiyetini aldı hem de kalan 3 karşılaşmaya moralli girdi. Zorlu randevunun ardından spor yazarları sarı-lacivertlilerini değerlendirdi. İşte o yazılar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
ABDULLAH ERCAN: BU ZAFER LİGE DE YANSIR
Fenerbahçe için Shakhtar Donetsk karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde sıralamasını etkileyecek önemli bir maçtı. Liverpool önünde alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi karşısında alacağı sonuç merak konusuydu. Aslında Fenerbahçe maça son derece kontrollü başladı.
Fenerbahçe rakibin hatalarını değerlendirecek pozisyonları da yakaladı ama maalesef son paslarda etkili olamadı. Özellikle topsuz oyunu çok iyi kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda son derece başarılı bir oyununu izledik. Pozisyonun az olduğu, atanın galip geleceği bir maç izledik. Bence maç Fenerbahçe'ye daha yakındı. Son yılların taktiksel anlamda en disiplinli Fenerbahçe'sini izledik. Kanarya bu galibiyetle son 24 şansını büyük ölçüde artırdı. Emre Hoca'nın bugünkü oyun planı çok iyiydi ve iyi de uygulandı. Fenerbahçe bu maçı sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın öncesinde bu haftanın Türk takımlarının haftası olacağını söylemiştim.
Liverpool galibiyetinden sonra Shakhtar galibiyeti Fenerbahçe için bundan sonraki maçlar adına bir öz güven oluşturmalı ve aynı zamanda Süper Lig'e de yansımalı. Özellikle Vedat Muriç, Greenwood ve Kante'ye bayıldım.
Fenerbahçe'nin son 24 için artık yolu açılmış oldu. Fenerbahçe'nin arka arkaya aldığı 2 galibiyet onlar için bundan sonraki maçlarda da büyük moral olacak.
EMRE BOL: KANTE GERÇEĞİ
Her şey bir yana, iki Türk çocuğunu Londra'da Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya görmek inanılmaz gurur verici… İnşallah zamanla finallerde izleriz. Gelelim maça… Emre Belözoğlu Shakhtar Donetsk takımını iyi çalışmış. Ön alan baskısı yapacaklarını bilerek geriden oyun kurmadan öncelikle rakibin baskısını kırdı. Ardından oyunu rakip alana yıktı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda yakaladığı 3 net pozisyon var. Yanlış kararlar yüzünden skor değiştirilemedi. Yapılan tüm geçişlerde rakip kaleye çok rahat gidildi.
Attığımız golde aslında Greenwood yine kötü bir karar verdi; neyse ki Vedat doğru yerdeydi. Emre Hoca'nın gelir gelmez kesik attığı ilk isim nedense Kante olmuştu. Umarım dün gece Kante'nin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. Eğer maçlarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek istiyorsan tahtaya yazacağın ilk isim Kante olmalı. Kanat oyuncularının sürekli içeri katetmesi Vedat'ın etkisini azaltıyor. Yan ortalar o kadar az yapılıyor ki… 3 kanat oyuncusunu yer değiştirerek oynatmak Emre Hoca'nın şapkasından çıkan tavşandı.
Sonuç olarak sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak puanını 8'e yükseltti. Bir üst tur için büyük avantaj yakalandı. Öte yandan Arda Hoca'nın vücut dilini hiç beğenmedim. Yüzü asıktı. Anlaşılan takımındaki sorunları çözmekte zorlanıyor. Yakında istifa ederse şaşırmam.
HAKKI YALÇIN: İSTEDİ VE YENDİ
Dün gece Londra'daki maça şartların eşit olmadığı iki takımın mücadelesi olarak baktım. Savaş gurbetindeki Shakhtar'ın duruşu yettiği kadardı. Yüksek pas yüzdesi ve birbirine tutunma duygusu. Ama öz güveni olan ve daha sağlam basan takım Fenerbahçe'ydi. İki takım arasındaki kalite farkına mahsuben, "bu maçı kazanırım" duygusunu yansıtan duruş da Fenerbahçe'de mevcuttu. O yüzden ilk yarının sonunda galibiyet ibresini Fenerbahçe'ye yönelttim.
Fenerbahçe'de öyle üst düzey pozisyon üretimi yoktu, kenarlar ilk yarıda gerçek anlamda kullanılmadı. Benim için en ilginç duruş Vedat Muriç'in aldığı pozisyondu. Hem boş koşularda hem doğru zamanda doğru yerde olmakta sahanın en özel isimlerinden biriydi. Verdiği aktif mücadeleye mahsuben, "bu adam varken Lukaku'ya gerek yok" düşüncesini not ettim. Kerem'in pozisyon alamama hâline tanıdık olduğum için "iyi niyetli koşular bazen mucize yaratır" diye düşündüm. Çünkü Shakhtar'ın kendi alanından çıkarken kayıtsız şartsız pas yapma tutkusunun yol açtığı hataların "bumeranga" dönüşmesini inkâr etmedim.
Maç başlamadan önce, sonucu değiştirme konusunda en özel adam olarak Greenwood'un adının altını çizmiştim ama gecenin parlak ışığını görmek için ikinci yarıdaki bir anlık parlamayı beklemem gerekiyormuş. Vedat Muriç'in attığı golde Greenwood'un rolü büyüktü. Bazen sahada dolaşıyor gibi dursa da bu adamın bilekleri taraftarın dileklerini yerine getirmek için harika izler taşıyor. O yüzden Muriç'in golüne düştüğüm not: "Bunun adı sistem falan değil. Zekâ, beceri ve duygunun oluşturduğu bir tasarım. Mimarı da Greenwood."
Fenerbahçe adına orta alandaki emekçiler için "en ihtişamlı duruş sadeliktir" diye not alırken, öncelikle Kante'yi yazdım. Bu adamın emekçiliği kadar zarafetine özel bir saygım var. Bu maç için futbolcular adına eleştiri yapmanın da gereği yok, "taşlar doğru oynandı, meselenin özü ruhta ve kazanma duygusundaydı. İstedi ve yendi" diyelim. Maç içindeki canlı bağlantı kopmadıysa, ortak şeyleri paylaşanlar birbirine tutunarak devler ligi cetvelinde yükseğe çıktıysa, alkışlarımızı gönderelim.
Arda Turan'ın hangi şartlarda mücadele verdiğini bildiğim için, meselenin insani yanına bakmak da görevimiz. Arda Turan görselliği ve pas yüzdesini önde tutan amatör ruhlu bir takım yaratmış. Onu bekleyen harika bir gelecek varken, başı her zaman dik dursun. Böylesine zor şartlarda çok şeyler başaran bir adam için dipnotum: "Maç sonunda tabelada ne yazarsa yazsın, Arda Turan'ın mücadelesine roman yazılır."
ZEKİ UZUNDURUKAN: FENERBAHÇE TARİH YAZIYOR
Fenerbahçe, Stamford Bridge'deki maça çok istekli ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Maçtan önce Arda Turan ve Emre Belözoğlu arasında yaşanacak Türk düellosunun sonucunu elbette çok merak ediyorduk. Arda Turan'ı da çok seviyoruz. Ama ülke olarak gülen tarafın Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe olmasını yürekten istiyorduk. Fenerbahçe tek kale bir maç oynadı. İlk yarı rakibi silkeledik, ikinci yarıda sonuca gittik. İlk yarıda Kerem'in ortasında Vedat Muriç ile bulduğumuz gol, VAR kontrolü ile geçersiz sayıldı. Pozisyon orta sahada olsaydı faul verilir miydi? Hakem Michael Oliver kararının arkasında durup golü geçerli sayabilirdi. Bana göre gri bir pozisyon. Ben gole daha yakınım. İlk yarıda Greenwood ile gole çok yaklaştık. Kaleci Riznyk iyi bir kurtarış yaptı. İlk yarının son bölümünde Oğuz Aydın'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Oğuz'un sert ve etkili vuruşunda yine kaleci Riznyk müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.
Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Shakhtar Donetsk'ten çok daha kaliteli ve güçlü bir takım. Arda Turan'ın takımı ilk 45'te sadece kalesini savundu ve Fenerbahçe'nin oyununu bozmaya çalıştı. Shakhtar'da da yıldız isimler vardı bu arada. Alisson ve Marlon mesela iyi oyuncular. Stamford Bridge'de tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin dolayındaki sarı-lacivertli taraftar, maç boyunca hiç susmadan Fenerbahçe'yi destekledi. İkinci yarıya da iyi başlayan taraf, temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. İlk yarıda golü VAR'a takılan Vedat Muriç fırsatçılığını konuşturarak galibiyet golümüzü attı. Greenwood'un kaleci Riznyk'ten dönen topunu tamamlayan Vedat Muriç, Stamford'u bir anda bayram yerine çevirdi. Bu golde topu kapan Kante'nin, pası veren Kerem'in de katkısını unutmamak lazım.
Shakhtar karşısında öne geçtikten sonra etkili oyunumuza devam ettik. Arda Turan'ın yaptığı değişiklikler, takımına bir direnç getirmedi. Çünkü Fenerbahçe sahanın her bölgesinde rakibine pres yaparak nefes bile aldırmadı. Liverpool zaferinden sonra Shakhtar karşısında alınan galibiyet çok yakıştı Fenerbahçe'ye. 8 puana ulaştık. 16. sıraya yükseldik. Emre Belözoğlu'nu da tebrik etmek lazım. Sahaya doğru 11 çıkardı. Fenerbahçe'ye çok etkili futbol oynattı. Şampiyonlar Ligi galibiyetinin morali, mutlaka lige de çok olumlu yönde yansıyacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimiz de kazandı. Salı günü Galatasaray'ı alkışladık. Dün de Fenerbahçe'ye alkışlarımızı gönderdik. Türk futbolunun ayak sesleri, Avrupa'da yankılanıyor. Sırada Beşiktaş ve Trabzonspor'un zaferleri var. İnşallah 4'te 4 yaparız.
MUSTAFA ÇULCU: HAKEM BAŞARILIYDI
Fenerbahçe oyuna yüksek enerji ve tempolu başladı. Önde yaptığı baskıya iyi cevaplar aldı ancak final paslarında ve son vuruşlarda sıkıntı yaşamasa daha ilk çeyrekte maçın fişini çekerdi. Shakhtar genç ve hareketli bir takım. Sakin oynuyorlar ve savunma yaparken merkezi çok kalabalık tutuyorlar. Fenerbahçe'de Kerem ile Oğuz kanat organizasyonlarında sürekli yer değiştirdiler. İkinci yarıya daha coşkulu ve istekli giren Fenerbahçe'de Greenwood oyundan çıkana kadar çok etkiliydi. Vedat'ın attığı golün mimarı oldu. Son dakikaya kadar muazzam mücadele ve güçlü oyunla Fenerbahçe müthiş bir galibiyet aldı, seriye devam etti. İki takımın teknik direktörlerinin Türk olması futbolumuzun imajı açısından çok kıymetliydi.
İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. Dünya hakemliğinin referans isimlerinden biri. Uluslararası hakemlikte kazandığı itibar, büyük organizasyon tecrübesi, yönetme kapasitesi, standardı ve otoritesi ile şüphesiz kendi kuşağının en iyisi. Babası eski bir hakem, dolayısıyla aileden gelen güçlü bir hakemlik kültürüne ve mesleki mirasa sahip; bunu da sahaya yansıtıyor. İlk faul 8'de oldu. 17'de Vedat hava topu mücadelesinde Matviyenko'ya faul yapınca attığı gol sahada iptal edildi. VAR tüm olasılıkları inceledi, kararı onayladı. 58'de atılan golün ilk çıkışında Vedat ofsaytta; iptal doğru. 80'de Bondar-Brown mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Oyuncular hakeme, oyuna ve birbirlerine çok saygılıydılar. Michael Oliver çok başarılıydı.
MURAT ÖZBOSTAN: BU FENERBAHÇE KANTESİZ OLMAZ
Bu sadece bir galibiyet değildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, lig aşamasının 5. haftasında alınan çok değerli bir deplasman zaferiydi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar karşısında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si, hem taktik disiplini hem de karakteriyle sahadan ayrıldı. İlk 45 dakika dengeli ama temkinli geçti. Fenerbahçe daha net fırsatlar üretti. 17. dakikada Muriqi'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi. 40. dakikada Oğuz Aydın'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Riznyk kritik bir kurtarış yaptı. Shakhtar topu tutmaya çalışsa da sarı-lacivertli savunma, özellikle Skriniar-Oppong ekseni ve Kante'nin orta saha hâkimiyeti sayesinde büyük açık vermedi. Kantesiz bu takım olmaz. Sahanın yıldızıydı... İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskın çıktı.
Orta sahada kazanılan toplar hızlıca kanatlara ve Muriqi'ye aktarıldı. 56. dakikadaki gol, tam da bu oyunun özetiydi: Kante'nin top kazanması, Kerem'in isabetli pası, Greenwood'un içeri sarkması ve Muriqi'nin bitiriciliği. Sonrasında Fenerbahçe skoru korumayı bildi. Bakın, Fenerbahçe Avrupa'da ayakta kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Şimdi sıra, bu galibiyetin getirdiği öz güveni Süper Lig'e de taşımakta. Bu gece Fenerbahçe, "kazanan takım" kimliğini hatırlattı. Londra'dan dönen 3 puan, sadece puan tablosuna değil, takımın ruhuna da yazıldı. Bir yanda savaşın getirmiş olduğu travmalarla uğraşan Arda Turan'ın takımının gösterdiği mücadeleydi; tebrik etmek lazım. Bu psikolojiyle futbol oynamak kolay iş değil.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İKİ GENÇ HOCAYI KUTLARIM
Fenerbahçe dün gece stadı dolduran taraftarı önünde adeta Kadıköy'deydi... İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolü Fenerbahçe'ye geçti. Bu arada Vedat'ın vuruşuyla top ağlara gitti ama faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bunun dışında Oğuz'un kaçırdığı elverişli bir pozisyon vardı. Ancak bu devrenin geneline baktığımızda atak ve hırslı oyuna rağmen üretkenlik yetersizdi. Bunun da nedeni, Fenerbahçe'nin atak girişimlerinin kolektif bir olgunluk sağlayamaması. Ayrıca rakip geride alanı kapattığı zamanlarda da set oyunu etkin değil. Beklenen gol ikinci yarıda geldi. Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Vedat fırsatçılığını gösterdi.
Bu golden sonra yine kontrol son 15 dakikaya kadar Fenerbahçe'deydi. Sonra Shakhtar Donetsk baskı kurdu. Fenerbahçe de iyi savunma yaptı. Emre Belözoğlu'nun son Guendouzi hamlesi çok yerindeydi. Sonuçta çok önemli bir üç puan kazanıldı. İsmail ve Oppong iyi oynadılar. Oppong bence ileride çok daha faydalı olacak. Sahanın yıldızı Kante'ydi. Emre Belözoğlu'na bir tavsiyem var. Skor avantajına sahipken rakip riskler aldığı zaman sprinter Nene'yi göz ardı etmemesi lazım. En son canlı örnek Kocaeli maçı. Bana göre dünkü karşılaşmanın en önemli olayı iki genç Türk teknik direktörün bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşılıklı görev yapmalarıydı. Michael Oliver bana göre dünyanın en iyi hakemi.