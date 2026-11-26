EMRE BOL: KANTE GERÇEĞİ Her şey bir yana, iki Türk çocuğunu Londra'da Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya görmek inanılmaz gurur verici… İnşallah zamanla finallerde izleriz. Gelelim maça… Emre Belözoğlu Shakhtar Donetsk takımını iyi çalışmış. Ön alan baskısı yapacaklarını bilerek geriden oyun kurmadan öncelikle rakibin baskısını kırdı. Ardından oyunu rakip alana yıktı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda yakaladığı 3 net pozisyon var. Yanlış kararlar yüzünden skor değiştirilemedi. Yapılan tüm geçişlerde rakip kaleye çok rahat gidildi.

Attığımız golde aslında Greenwood yine kötü bir karar verdi; neyse ki Vedat doğru yerdeydi. Emre Hoca'nın gelir gelmez kesik attığı ilk isim nedense Kante olmuştu. Umarım dün gece Kante'nin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. Eğer maçlarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek istiyorsan tahtaya yazacağın ilk isim Kante olmalı. Kanat oyuncularının sürekli içeri katetmesi Vedat'ın etkisini azaltıyor. Yan ortalar o kadar az yapılıyor ki… 3 kanat oyuncusunu yer değiştirerek oynatmak Emre Hoca'nın şapkasından çıkan tavşandı. Sonuç olarak sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak puanını 8'e yükseltti. Bir üst tur için büyük avantaj yakalandı. Öte yandan Arda Hoca'nın vücut dilini hiç beğenmedim. Yüzü asıktı. Anlaşılan takımındaki sorunları çözmekte zorlanıyor. Yakında istifa ederse şaşırmam.

HAKKI YALÇIN: İSTEDİ VE YENDİ Dün gece Londra'daki maça şartların eşit olmadığı iki takımın mücadelesi olarak baktım. Savaş gurbetindeki Shakhtar'ın duruşu yettiği kadardı. Yüksek pas yüzdesi ve birbirine tutunma duygusu. Ama öz güveni olan ve daha sağlam basan takım Fenerbahçe'ydi. İki takım arasındaki kalite farkına mahsuben, "bu maçı kazanırım" duygusunu yansıtan duruş da Fenerbahçe'de mevcuttu. O yüzden ilk yarının sonunda galibiyet ibresini Fenerbahçe'ye yönelttim. Fenerbahçe'de öyle üst düzey pozisyon üretimi yoktu, kenarlar ilk yarıda gerçek anlamda kullanılmadı. Benim için en ilginç duruş Vedat Muriç'in aldığı pozisyondu. Hem boş koşularda hem doğru zamanda doğru yerde olmakta sahanın en özel isimlerinden biriydi. Verdiği aktif mücadeleye mahsuben, "bu adam varken Lukaku'ya gerek yok" düşüncesini not ettim. Kerem'in pozisyon alamama hâline tanıdık olduğum için "iyi niyetli koşular bazen mucize yaratır" diye düşündüm. Çünkü Shakhtar'ın kendi alanından çıkarken kayıtsız şartsız pas yapma tutkusunun yol açtığı hataların "bumeranga" dönüşmesini inkâr etmedim.

Maç başlamadan önce, sonucu değiştirme konusunda en özel adam olarak Greenwood'un adının altını çizmiştim ama gecenin parlak ışığını görmek için ikinci yarıdaki bir anlık parlamayı beklemem gerekiyormuş. Vedat Muriç'in attığı golde Greenwood'un rolü büyüktü. Bazen sahada dolaşıyor gibi dursa da bu adamın bilekleri taraftarın dileklerini yerine getirmek için harika izler taşıyor. O yüzden Muriç'in golüne düştüğüm not: "Bunun adı sistem falan değil. Zekâ, beceri ve duygunun oluşturduğu bir tasarım. Mimarı da Greenwood." Fenerbahçe adına orta alandaki emekçiler için "en ihtişamlı duruş sadeliktir" diye not alırken, öncelikle Kante'yi yazdım. Bu adamın emekçiliği kadar zarafetine özel bir saygım var. Bu maç için futbolcular adına eleştiri yapmanın da gereği yok, "taşlar doğru oynandı, meselenin özü ruhta ve kazanma duygusundaydı. İstedi ve yendi" diyelim. Maç içindeki canlı bağlantı kopmadıysa, ortak şeyleri paylaşanlar birbirine tutunarak devler ligi cetvelinde yükseğe çıktıysa, alkışlarımızı gönderelim.