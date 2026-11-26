PROTEİN, VİTAMİN VE ESTETİKTE KİMLER KAZANIYOR?
Söz konusu yazıda, azalan porsiyonlar ve hızlı kilo kaybının öne çıkardığı yeni kategorileri şu sözlerle sıraladı:
"Elbette birileri kaybederken birileri de kazanıyor.
Zayıflama iğneleri sayesinde daha az yemek yiyenlerin günlük protein ve lif ihtiyacını küçük bir hacimde alması gerekiyor.
Bu durum yüksek proteinli yoğurtlar, kolajenli içecekler, yoğun besin içerikli küçük porsiyonlu hazır yemekler ve lif takviyeleri için milyarlarca dolarlık yeni bir kategori doğurdu.
Zayıflama iğneleri yüzünden yetersiz kalori alımına bağlı halsizlik, saç dökülmesi ve mide-bağırsak yan etkilerini yönetmek için multivitaminler, B12, D vitamini, magnezyum, probiyotikler ve elektrolit tozları eczanelerin en hızlı büyüyen kalemi haline geldi.
Hızlı kilo kaybının yarattığı yüzdeki hacim çökmesi ve vücut derisindeki sarkmalar; lazerle cilt sıkılaştırma ve vücut şekillendirme operasyonlarına talebi artırdı.
Zayıflama iğneleri sayesinde verilen kiloların ortalama yüzde 25–40'ının kas kütlesinden gitme riski, spor salonlarının pazarlama dilini de değiştirdi.
'Yağ yakımı için saatlerce koşu' devri kapanırken; ağırlık antrenmanı, pilates, vücut kompozisyonu ölçüm cihazları ve kişiselleştirilmiş antrenörlük hizmetleri yükselişe geçiyor.
Kısa sürede 2–3 beden birden incelen insanlar, gardıroplarını baştan sona yeniliyor.
Bu geçiş sürecinde hem yeni kıyafet satışları artıyor hem de bedeni küçülen tüketicilerin eski kıyafetlerini sattığı ikinci el giyim platformlarında işlem hacmi büyüyor.
Özetle bu iğneler, sadece insanları zayıflatmıyor, tüketim ekonomisini de yeniden şekillendiriyor."