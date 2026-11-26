2026'da 74 milyar dolar seviyesinde seyreden pazarın 2030'da 150 milyar dolara, 2035'te ise 190 ila 315 milyar dolar aralığına yükselmesinin beklendiğini ifade eden Tezel, insanların daha az yemek yemesinin 70 yıllık tüketim kapitalizmi kuralını tersine çevirdiğini belirterek şunları aktardı:

"Morgan Stanley, Rabobank ve Circana gibi araştırma kuruluşlarının son raporlarına göre 'Satiety Economy' (Tokluk Ekonomisi) adlı yeni bir kavram ve bir ekonomik model ortaya çıktı."