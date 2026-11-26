Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Malatya ve Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterlerimizle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

LİBYA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN RUS GEMİSİ



Libya'da saldırıya uğrayan Rus gemisi ile ilgili MSB şu açıklamayı yaptı:

"Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin karasularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır.

Savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir.

Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

SOMALİ'DEKİ DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ



MSB soru-cevapta "Somali'deki deniz kuvvetleri tesisleri" ile ilgili gelen soruya şu cevabı yaptı:

"Ülkemiz, Somali ile imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında Somali'nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır.

Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu iş birliği kapsamında Somali'nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir.



Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

Ülkemiz, Somali'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlar kapsamında son bir haftada 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Hudut hattında sürdürülen etkin tedbirler sayesinde ise son bir haftada 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahsın yakalandığı, Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 922'ye, engellenenlerin sayısı ise 67 bin 172'ye yükseldi.