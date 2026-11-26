Okan Buruk Avrupa'da devleri dize getirdi! Liverpool'dan Juventus'a tarihi zaferler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezonda iki kez Liverpool, Manchester United, Tottenham, Ajax, Juventus, Bodo Glimt, Lille, Stuttgart ve Aston Villa gibi takımları mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın başında üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ve 5. sezonunda da kupanın en büyük favorilerinden biri olan Okan Buruk, bu performansını Avrupa'ya yansıtamadığı yönünde eleştiriler alıyordu.
Ancak deneyimli çalıştırıcı, özellikle son iki sezonda Devler Ligi'nde elde ettiği zaferlerle büyük sükse yarattı. Deneyimli teknik adam, son üç sezonda iki kez Liverpool'u mağlup ederken Manchester United, Tottenham, Juventus, Ajax, Stuttgart, Lille ve Aston Villa gibi takımları devirmeyi başardı.
Liverpool maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı İngiltere'de, Tottenham'ı da İstanbul'da 3-2'lik skorlarla devirdi.
Juventus'u evinde 5-2'lik skorla geçen Cimbom, Ajax'ı da Hollanda'da 3-0 mağlup etti. Bodø/Glimt'i İstanbul'da 3-1 yenen Aslan, Lille'i Fransa'da 4-2, Stuttgart'ı evinde 2-1, Aston Villa'yı da RAMS Park'ta 1-0 yenerek büyük zaferler elde etti.
DERBİ STARTI VERİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına dün Kemerburgaz'da yaptığı idmanla başladı.