Süper Lig'de Galatasaray'ın başında üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ve 5. sezonunda da kupanın en büyük favorilerinden biri olan Okan Buruk, bu performansını Avrupa'ya yansıtamadığı yönünde eleştiriler alıyordu.

Okan Buruk (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Ancak deneyimli çalıştırıcı, özellikle son iki sezonda Devler Ligi'nde elde ettiği zaferlerle büyük sükse yarattı. Deneyimli teknik adam, son üç sezonda iki kez Liverpool'u mağlup ederken Manchester United, Tottenham, Juventus, Ajax, Stuttgart, Lille ve Aston Villa gibi takımları devirmeyi başardı.

Liverpool maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı İngiltere'de, Tottenham'ı da İstanbul'da 3-2'lik skorlarla devirdi.

Juventus'u evinde 5-2'lik skorla geçen Cimbom, Ajax'ı da Hollanda'da 3-0 mağlup etti. Bodø/Glimt'i İstanbul'da 3-1 yenen Aslan, Lille'i Fransa'da 4-2, Stuttgart'ı evinde 2-1, Aston Villa'yı da RAMS Park'ta 1-0 yenerek büyük zaferler elde etti.