CHP'de "Savaş" talimatı! Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesini anlatıp şartlarını sıraladı: Arınma bitsin temyizi çekeceğim
CHP'deki kurultay kavgası günden güne büyüyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın bayrak açması sonrası başlayan tartışmalara eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Kurultay isteyen grubun mutlak butlan için mücadele etmediğini öne süren Savaş, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Erol'u hedef aldı. Az sayıda delege ile kongre yapılamayacağını vurguladı. Temyizdeki dilekçesini geri çekmek için "arınma" şartını sunan Savaş, "Kılıçdaroğlu biraz daha temizlik yaparsa dilekçemi çekeceğim. İsmi sıkıntılarla anılan kişilerin gönderilmesi lazım" dedi.
CHP'deki kurultay kavgası boyut kazandı.
Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Oğuz Kaan Salıcı "fırsatçılıkla" ve "partiyi bölmekle" suçlanırken son olarak topa eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş girdi.
Mutlak butlan ile sonuçlanan şaibeli kurultayın "davacısı" olan Savaş, önce Oğuz Kaan Salıcı ve diğer üçüncü yolcuları topa tuttu sonra da temyizdeki dilekçesini geri çekmek için şartlarını sıraladı.
"KURULTAY İSTEYENLER MUTLAK BUTLAN İÇİN MÜCADELE ETMEDİ"
CHP'li Savaş, Salıcı'nın başlattığı kurultay tartışması için "Bu arkadaşlarımız mutlak butlan için bir emek sarf etmiş mi, bir önceki yönetimde sıkıntılar var seçimde yanlışlar var demiş mi? Bu kurultay işinde emek veren arkadaşlar var CHP sağlıklı yol alsın diye, bu arkadaşlar bir nefes vermiş mi?" değerlendirmesinde bulundu.
GÜRSEL EROL'A "DELEGE" YANITI
Önceki akşam da katıldığı bit TV programında, az sayıda delege ile kurultay yapılamayacağını belirtip "Mevcut delegelerle kongre yapmalıyız" diyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a yanıt verdi.
Savaş, "Az sayıda delege ile kurultay olursa yine tartışma olacak. Yarın butlan kararı bozulursa 'Neden kurultay yaptınız?' denir" ifadelerini kullandı.
"291 DELEGE İLE KONGRE YAPAMAYIZ"
CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin de "291 delege ile kongre yapamayız" deyip sürecin hukuksal boyutuna dikkat çekmişti.
SAVAŞ'IN "TEMYİZ" ŞARTLARI: KILIÇDAROĞLU BİRAZ DAHA TEMİZLİK YAPMALI
Savaş temyizdeki dilekçesini geri çekmek için ise "arınma" şartını öne sürdü. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
"Kılıçdaroğlu biraz daha temizlik yaparsa dilekçemi çekeceğim" diyen Savaş'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bazen küçülerek büyümeyi bilmek lazım. CHP'de sağlıklı bir arınma gelecekte çok iyi bir büyümenin müjdesi olur. İsmi sıkıntılarla anılan kişilerin gönderilmesi lazım.
KILIÇDAROĞLU İLE NE GÖRÜŞTÜ?
CHP'den giden arkadaşlar zamanla geri döner. Kılıçdaroğlu ile görüşmemde yanlış gördüklerimi ifade ettim. Kılıçdaroğlu bana kurultay ile ilgili bir şey söylemedi.
CHP'de arınma bitsin ben temyiz dilekçemi öyle çekeceğim. Bu şahsi bir mesele değil, bu ülke meselesi ve herkesin kapısının önünü temizlemesi lazım.
GENEL MERKEZ KRİZE EL ATTI
CHP'deki kurultay kavgasına Genel Merkez el attı. Kemal Kılıçdaroğlu meşruiyetini sorgulayan isimleri makamına çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kaan Salıcı ve adaylığına karşı çıkan "deklarasyoncu" ekibe kurultayın neden ertelendiğini hukuki boyutlarıyla anlatması bekleniyor.
Ayrıca "üçüncü yolcular" ile temas kurması için Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal görevlendirildi.