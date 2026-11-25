Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da CHP'deki kurultay kavgasına girişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Mutlak butlan ile sonuçlanan şaibeli kurultayın "davacısı" olan Savaş, önce Oğuz Kaan Salıcı ve diğer üçüncü yolcuları topa tuttu sonra da temyizdeki dilekçesini geri çekmek için şartlarını sıraladı.



"KURULTAY İSTEYENLER MUTLAK BUTLAN İÇİN MÜCADELE ETMEDİ"



CHP'li Savaş, Salıcı'nın başlattığı kurultay tartışması için "Bu arkadaşlarımız mutlak butlan için bir emek sarf etmiş mi, bir önceki yönetimde sıkıntılar var seçimde yanlışlar var demiş mi? Bu kurultay işinde emek veren arkadaşlar var CHP sağlıklı yol alsın diye, bu arkadaşlar bir nefes vermiş mi?" değerlendirmesinde bulundu.