Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



AGS MAYIS AYINDA YAPILACAK



Eylül ayında yapılan Akademi Giriş Sınavı'nın tarihinin değiştiğini bildiren Tekin, "2027 Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Toplam 40 bin arkadaşımız olarak atanmış olacak" dedi.

Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mayısta sınavı yapıp temmuz ve ağustos aylarına akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimi belirleyip eylül ayında başlayıp bir sonraki sene eylül ayında başlayacaktı. Akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 AGS ile 15 bin arkadaşımız 2027 yılında da 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı."

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