Sinem Ünsal New York sokaklarında objektif karşısında! Siyahın asaletini yansıttı
Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, bu kez New York şıklığıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun sokaklarda objektif karşısına geçtiği karelere beğeni ve yorum yağdı.
Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, bu kez New York pozlarıyla gündeme geldi.
TAKİPÇİ SAYISI 4 MİLYONA ULAŞTI
Uzak Şehir dizisiyle popülaritesini artıran Sinem Ünsal'ın Instagram'daki takipçi sayısı 4 milyona ulaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla hayranlarının yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.
NEW YORK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
ABD'nin New York kentinde çekilen yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Sinem Ünsal, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun New York paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
NEW YORK ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Siyah, sade elbisesini püsküllü kürküyle tamamlayan Sinem Ünsal, New York sokaklarında şıklığıyla dikkat çekti.
Koyu tonlardaki göz makyajıyla iddialı bir görünüme imza atan ünlü oyuncunun tarzı, takipçilerinden tam not aldı.
NE OLMUŞTU?
Emmy adayı Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, ödül töreni için Mardin'de devam eden çekimlere ara vererek New York'a gitmişti.
NEW YORK'TA SEVGİ SELİ
Ozan Akbaba, ABD'de yaşayan bir Türk'ün kullandığı 'tuk tuk' adı verilen bisikletle 5. Cadde'yi turlarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.
Sinem Ünsal da New York'a adım atar atmaz hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılanmıştı.
"GELDİM, MERAK ETMEYİN"
ABD'den ilk paylaşımını "Geldim, merak etmeyin" notuyla yapan Sinem Ünsal, daha sonra Uzak Şehir ekibiyle birlikte Times Meydanı'nı gezmişti.