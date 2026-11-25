Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, bu kez New York pozlarıyla gündeme geldi.