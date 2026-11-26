İstanbul, hem 100 bin sosyal konut hedefi hem de Türkiye'de ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut modeliyle konut seferberliğinde ilk sırada yer alıyor.

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında 500 bin sosyal konut kampanyasına ilişkin güncel verileri de paylaştı.

500 bin sosyal konut kampanyasında kalan konutların 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE VE 6 BİN 750 TL TAKSİT

Sosyal konut kampanyasında vatandaşlara sunulan ödeme imkânlarını da açıklayan Bakan Kurum, TOKİ aracılığıyla son 24 yılda 1 milyon 770 bin konut üretildiğini ve 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşturulduğunu söyledi.

Kurum, konuşmasının sosyal konut kampanyasına ilişkin bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ'mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi'yle yeni bir zirveye taşıyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz."