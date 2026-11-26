İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık sosyal konut dönemi! 1071 ev tamamlandı: İlk teslimat aralıkta
İstanbul'da kiralık ev arayan vatandaşları yakından ilgilendiren müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Türkiye'nin ilk kiralık sosyal konut modelinde 1071 konutun tamamlandığını açıklayan Kurum, ilk evlerin aralık ayından itibaren 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu. İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut hedeflenirken, 500 bin sosyal konut kampanyasında da 106 bin 914 konutun inşasına başlandı.
İstanbul'da yüksek kiralara karşı hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk etap tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da uygulanan kiralık sosyal konut modeline ilişkin son durumu paylaştı.
Toplam 15 bin kiralık konutun planlandığı projede ilk 1071 evin tamamlandığını belirten Kurum, aralık ayından itibaren konutların 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı. Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut kampanyasında gelinen aşamayı da paylaşarak 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını, deprem bölgesinde ise 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.
1071 KİRALIK KONUT TAMAMLANDI: ARALIK AYINDA HİZMETE GİRECEK
Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu.
Türkiye'nin ilk kiralık sosyal konut modelinin İstanbul'dan başlatıldığını belirten Kurum, 15 bin konutluk projenin ilk bölümünde 1071 evin hazır hale getirildiğini açıkladı.
Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz 1. sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır."
KİRALIK SOSYAL KONUTLAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
İstanbul'da uygulanacak model kapsamında ilk kiralık sosyal konutların aralık ayında vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
Bakan Kurum'un açıkladığı bilgilere göre kiralar 10 bin liradan başlayacak. İlk etapta tamamlanan 1071 konutun ardından İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşılması hedefleniyor.
İSTANBUL'A 100 BİN SOSYAL KONUT
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında en fazla sosyal konutun İstanbul'da yapılacağını belirten Bakan Kurum, megakentte 100 bin sosyal konut inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.
İstanbul, hem 100 bin sosyal konut hedefi hem de Türkiye'de ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut modeliyle konut seferberliğinde ilk sırada yer alıyor.
500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE 106 BİN 914 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI
Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında 500 bin sosyal konut kampanyasına ilişkin güncel verileri de paylaştı.
Proje kapsamında 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını bildiren Kurum, deprem bölgesinde 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.
Kalan konutların tamamının 2028 yılına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE VE 6 BİN 750 TL TAKSİT
Sosyal konut kampanyasında vatandaşlara sunulan ödeme imkânlarını da açıklayan Bakan Kurum, TOKİ aracılığıyla son 24 yılda 1 milyon 770 bin konut üretildiğini ve 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşturulduğunu söyledi.
Kurum, konuşmasının sosyal konut kampanyasına ilişkin bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ'mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi'yle yeni bir zirveye taşıyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz."
SOSYAL KONUT HAMLESİNDEN 300 SEKTÖRE KATKI
Bakan Kurum, sosyal konut seferberliğinin ekonomiye sağladığı katkıya da değindi. Kurum'un açıkladığı verilere göre konut yatırımları, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacim oluşturdu.
Projenin 300 sektörde üretimi artırdığını ve yeni iş imkânlarına kapı açtığını belirten Kurum, kiralık sosyal konutların aralık ayından itibaren hizmete sunulacağını, 500 bin sosyal konut kampanyasındaki çalışmaların ise 2028 hedefi doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.