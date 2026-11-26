Deniz Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

DENİZ ÇAKIR'IN AYLIK GELİRİ 400 BİN TL



Soruşturma kapsamında savcılık ifadesine ulaşılan bir diğer isim ise oyuncu Deniz Çakır oldu. Aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan eden Çakır'ın, emniyette verdiği ifadeyi savcılıkta da tekrar ettiği öğrenildi.



UYUŞTURUCU SATAN KİMSETİ TANIMIYORUM

Reçeteli ilaçlar kullandığını belirten ünlü oyuncu, uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Savcılık sorgusunda Deniz Çakır'a etkin pişmanlık hükümlerinin de hatırlatıldığı belirtildi. Çakır, uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddederken, uyuşturucu satışı yapan herhangi bir kişiyi tanımadığını ifade etti.