Uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır suçlamaları reddetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında TAKVİM, Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in savcılık ifadelerine ulaştı. Suçlamaları reddeden ünlü isimler aylık gelir beyanında bulunurken oyuncu Burcu Özberk, işine ilişkin belgelerin yer aldığı cep telefonunun kendisine iade edilmesini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in savcılıkta verdikleri ifadelerin detaylarına TAKVİM ulaştı.
ÖZCAN DENİZ: KESİNLİKLE UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM
Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Özcan Deniz, yaklaşık 35 yıldır profesyonel şarkıcılık yaptığını belirterek uyuşturucuyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.
Deniz, ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı."
MAL VARLIĞINI DA AÇIKLADI: 7-8 GAYRİMENKUL, 1 ARAÇ
Savcılıkta mal varlığına ilişkin de bilgi veren Özcan Deniz, adına kayıtlı taşınmaz ve araçları bulunduğunu belirtti. Deniz, "Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı" ifadelerini kullandı.
"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"
Yaklaşık iki yıldır kalp rahatsızlığı yaşadığını belirten Özcan Deniz, sağlık durumu nedeniyle reçeteli ilaçlar kullandığını açıkladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Deniz, "Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım." ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren ünlü sanatçı, kan ve saç örneklerinden yapılacak incelemelerin kendisini doğrulayacağına inandığını belirtti.
DENİZ ÇAKIR'IN AYLIK GELİRİ 400 BİN TL
Soruşturma kapsamında savcılık ifadesine ulaşılan bir diğer isim ise oyuncu Deniz Çakır oldu. Aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan eden Çakır'ın, emniyette verdiği ifadeyi savcılıkta da tekrar ettiği öğrenildi.
UYUŞTURUCU SATAN KİMSETİ TANIMIYORUM
Reçeteli ilaçlar kullandığını belirten ünlü oyuncu, uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Savcılık sorgusunda Deniz Çakır'a etkin pişmanlık hükümlerinin de hatırlatıldığı belirtildi. Çakır, uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddederken, uyuşturucu satışı yapan herhangi bir kişiyi tanımadığını ifade etti.
BURCU ÖZBERK: UYUŞTURUCU İÇİLEN ORTAMLARDA BULUNMADIM
Soruşturma kapsamında ifadesi ortaya çıkan oyuncu Burcu Özberk ise aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan etti. Yoğun dizi çekimleri nedeniyle geceleri genellikle dışarı çıkmadığını belirten Özberk, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını söyledi.
Özberk, savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Uyuşturucu içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"
TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ POLİSE VERDİ
Telefonunun şifresini polis ekiplerine verdiğini belirten Özberk, cihazında dizi senaryoları ve mesleki çalışmalarına ilişkin dokümanların bulunduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, işine ilişkin belgelerin yer aldığı cep telefonunun kendisine iade edilmesini talep etti.