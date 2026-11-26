Wi-Fi AĞLARINA HARİTALAMA

MİT, 2 kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçerek şüphelileri yakın takibe aldı.

Yapılan teknik incelemelerde, şahısların özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaparak yabancı servisler için sızma zemini hazırladıkları saptandı.

MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İTİRAF ETTİLER

Yakalanan casusluk zanlıları, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinde yürüttükleri casusluk faaliyetlerini itiraf etti.

Şüpheliler Ankara ve İstanbul’da özel cihazlarla Wi-Fi ağlarını haritalandırdı.