MİT'ten siber casusluk şebekesine operasyon: Hassas kurumların Wi-Fi ağlarını haritalandırdılar! 2 zanlı tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat teşkilatlarının Türkiye’deki kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma çalışmalarını engelledi. MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi. Şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul’da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarını haritalandırdığı belirlendi. MİT koordinesinde İstanbul Emniyetiyle gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalanan 2 şahıs, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
MİT'in titiz takibiyle Türkiye'nin kalbinde siber ağlara sızmaya çalışan casuslar, her adımları izlenerek gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
CASUSLAR MİT'TEN KAÇAMADI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yabancı istihbarat servisleri adına Türkiye'deki kritik kamu kurumları ve savunma sanayii kuruluşlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesine yönelik başarılı operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen hassas çalışmalar sonucunda, Ankara ve İstanbul'da Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yapan 2 casusluk zanlısı yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Wi-Fi AĞLARINA HARİTALAMA
MİT, 2 kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçerek şüphelileri yakın takibe aldı.
Yapılan teknik incelemelerde, şahısların özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı belirlendi.
Şüphelilerin bu yöntemle Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaparak yabancı servisler için sızma zemini hazırladıkları saptandı.
MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
İTİRAF ETTİLER
Yakalanan casusluk zanlıları, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinde yürüttükleri casusluk faaliyetlerini itiraf etti.
TALİMAT İŞ İLANINDAN ÖDEME KRİPTO PARADAN
Şüpheliler, kendilerine verilen talimatların sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini açıkladı. Zanlılar, Ankara'daki kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini kabul etti.
Yaptıkları bu faaliyetler karşılığında kripto para uygulamalarından ödeme aldıklarını söylediler.
YABANCI SERVİS ADINA ÇALIŞMIŞLAR
MİT tarafından sürdürülen derinlemesine araştırmalarda, şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttükleri kesin olarak belirlendi.
Kritik bölgelerdeki internet altyapısını haritalandırarak siber saldırı ve sızma girişimlerine imkan sağlamayı hedefleyen şebekenin faaliyeti, MİT'in erken müdahalesiyle engellenmiş oldu.
Siber casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.