İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun yıllardır süren yolsuzluk davasında mahkeme heyetinin ağır suçlamaları düşürme yönündeki skandal tavsiyeleri, hem yargı sürecinin işleyişini hem de tanıkların güvenliğini derin bir krize sürükledi.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

YOLSUZLUK DAVASINDA NETANYAHU'NUN YARGIÇLARI

Netanyahu yönetimine muhalifliği ile bilinen Haaretz gazetesi, "Netanyahu'nun yargıçları, onun yolsuzluğuna karşı körleşti" başlıklı bir analiz yayımladı.

KRİTİK TANIĞA TEHDİT

İsrail polisinin tehditlerle ilgilenen birimine kısa süre önce bir ihbar geldiği bildirildi. Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarından birinde en kritik tanıklardan biri olan Hadas Klein'ın hala tehdit aldığı ortaya çıktı.

"HER GÜN BU SAATLERDE BURADA MISIN?"

Hadas Klein iki köpeğiyle sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Bir adam yaklaşıp "Köpekler tehlikeli mi?" diye sordu. Klein "Hayır." dedi. Adam ise "Ama sen tehlikelisin." dedikten sonra Klein'a "Her gün bu saatlerde burada mısın?" diye sordu.

DAVANIN KİLİT İSMİ

Hadas Klein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarından biri olan ve kamuoyunda "Dava 1000" (Lüks Hediyeler Davası) olarak bilinen davanın en kilit savcılık tanığıdır.

01 · GÖREVİ VE BAĞLANTISI İki milyarderin kilit ismi Hadas Klein, İsrail asıllı Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ile Avustralyalı milyarder James Packer'ın İsrail'deki uzun yıllar boyunca kişisel asistanlığını ve operasyon yöneticiliğini yapmıştır. 02 · DAVADAKİ ROLÜ Lüks hediyeler ve ayrıcalık iddiaları Savcılığa göre Netanyahu, başbakanlık yetkilerini kullanarak Milchan'a ABD vizesi ve vergi muafiyetleri gibi konularda ayrıcalıklar sağladı. İddianameye göre Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, iki milyarderden yıllar boyunca yüz binlerce dolar değerinde lüks hediyeler aldı. Bunlar arasında pahalı purolar, şampanyalar ve mücevherler bulunuyordu. 03 · TANIKLIĞININ ÖNEMİ Hediyelerin organizasyonundaki isim Hediye alımlarına ilişkin faturaları tuttu.

Teslimat süreçlerini organize etti.

İlgili yazışmalara ve operasyonel ayrıntılara hakim oldu. Bu nedenle savcılığın elindeki en somut ve doğrudan tanıklardan biri olarak öne çıktı. Hadas Klein, hediyelerin satın alınmasını, paketlenmesini ve Netanyahu ailesine teslim edilmesini bizzat organize etti. 04 · YAŞADIĞI BASKILAR Tanıklık sonrası hedef gösterildi Sosyal medya linci Karalama kampanyası Fiziksel taciz ve tehditler 2022 yılında günlerce süren detaylı ifadesinin ardından Hadas Klein, Netanyahu destekçileri ve sağcı medya tarafından yoğun bir karalama kampanyasına maruz kaldı.

4 YILDIR TEHDİT EDİLİYOR

Haaretz'in haberine göre Klein'ın, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifade vermesinin üzerinden dört yıl geçti fakat maruz kaldığı tacizler bitmek bilmedi. Haaretz, bu durumun, davaya bakan üç yargıcın, İsrail'deki en hassas ceza yargılamasını makul bir süre içinde nihayetlendirmemesinin sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor.

Yargılama süreci uzadıkça Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında itiraf ettiği karamsarlığın yerini rahatlamanın aldığını belirten Haaretz, yakın çevresiyle konuşan Netanyahu'nun Yargıç Moshe Bar-Am'dan özellikle övgüyle söz ettiğini de vurguladı.