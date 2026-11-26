Yargıçlar Bibi’den yana saf tuttu! Netanyahu'nun yolsuzluk davasının kilit tanığına parkta tehdit: "Sen tehlikelisin..."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır süren yolsuzluk davasında en kritik tanıklardan biri olan Hadas Klein hala tehdit ediliyor. İsrail polisine yapılan ihbara göre bir adam, parkta yürüyen Klein'ın önünü kesti ve "Her gün bu saatlerde burada mısın?" diye sordu. İsrail gazetesi Haaretz, davaya bakan üç yargıcın, davanın düşmesi için yaptığı baskıyı hatırlatırken yargı krizine dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır süren yolsuzluk davasında mahkeme heyetinin ağır suçlamaları düşürme yönündeki skandal tavsiyeleri, hem yargı sürecinin işleyişini hem de tanıkların güvenliğini derin bir krize sürükledi.
YOLSUZLUK DAVASINDA NETANYAHU'NUN YARGIÇLARI
Netanyahu yönetimine muhalifliği ile bilinen Haaretz gazetesi, "Netanyahu'nun yargıçları, onun yolsuzluğuna karşı körleşti" başlıklı bir analiz yayımladı.
KRİTİK TANIĞA TEHDİT
İsrail polisinin tehditlerle ilgilenen birimine kısa süre önce bir ihbar geldiği bildirildi. Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarından birinde en kritik tanıklardan biri olan Hadas Klein'ın hala tehdit aldığı ortaya çıktı.
"HER GÜN BU SAATLERDE BURADA MISIN?"
Hadas Klein iki köpeğiyle sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Bir adam yaklaşıp "Köpekler tehlikeli mi?" diye sordu. Klein "Hayır." dedi. Adam ise "Ama sen tehlikelisin." dedikten sonra Klein'a "Her gün bu saatlerde burada mısın?" diye sordu.
DAVANIN KİLİT İSMİ
Hadas Klein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarından biri olan ve kamuoyunda "Dava 1000" (Lüks Hediyeler Davası) olarak bilinen davanın en kilit savcılık tanığıdır.
4 YILDIR TEHDİT EDİLİYOR
Haaretz'in haberine göre Klein'ın, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifade vermesinin üzerinden dört yıl geçti fakat maruz kaldığı tacizler bitmek bilmedi. Haaretz, bu durumun, davaya bakan üç yargıcın, İsrail'deki en hassas ceza yargılamasını makul bir süre içinde nihayetlendirmemesinin sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor.
Yargılama süreci uzadıkça Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında itiraf ettiği karamsarlığın yerini rahatlamanın aldığını belirten Haaretz, yakın çevresiyle konuşan Netanyahu'nun Yargıç Moshe Bar-Am'dan özellikle övgüyle söz ettiğini de vurguladı.
YARGIÇLAR DAVALARIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ
Analizde asıl skandal olarak nitelendirilen gelişme ise mahkeme heyetinin suçlamalara ilişkin tutumu oldu. Yargıçlar, telekomünikasyon şirketi Bezeq'e ait Walla haber sitesinde olumlu haber yapılması karşılığında ayrıcalık sağlandığı iddiasını içeren dosyada rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarının geri çekilmesini; Yedioth Ahronoth gazetesiyle yürütülen çıkar ilişkisi davasında ise sanık Arnon Mozes henüz ifade bile vermeden tüm suçlamaların düşürülmesini tavsiye etti. Lüks hediyeler davasının ise "sonuca bağlanabileceği" izlenimi verildi.
Haaretz'e konuşan bir hukuk uzmanı, mahkeme heyetinin savunmaya tanıdığı geniş hareket alanını ve tanıklar dinlenmeden suçlamaların geri çekilmesi önerisini sert sözlerle eleştirerek yargıçların bu meselelerin altından kalkamadığını savundu.