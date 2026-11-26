Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan ön incelemenin tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Fon krizine ilişkin iddialar nedeniyle görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi.
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
SAVCILIK BAKAN ŞİMŞEK'TEN TALEP ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu hakkında 18 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep etti.
ŞİMŞEK'TEN ŞAHAP KAVCIOĞLU KARARI
Talep üzerine Bakan Mehmet Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Tamamlanan ön incelemenin ardından Şimşek, bugün Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
KAVCIOĞLU'NUN BDDK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFASI
Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fon kriziyle ilgili kendisi ve kurum hakkında çıkan iddialar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu, kararını "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" aldığını belirterek görevinden istifa etti.