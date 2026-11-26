Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ŞİMŞEK'TEN ŞAHAP KAVCIOĞLU KARARI

Talep üzerine Bakan Mehmet Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Tamamlanan ön incelemenin ardından Şimşek, bugün Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

KAVCIOĞLU'NUN BDDK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFASI



Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fon kriziyle ilgili kendisi ve kurum hakkında çıkan iddialar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu, kararını "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" aldığını belirterek görevinden istifa etti.