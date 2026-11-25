Denizli'de cinayet ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (Foto: İHA)

CİNAYETLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Fedai Karagöz'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin olaydaki rollerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin cinayetin nedenini ve nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya yönelik çok yönlü soruşturması sürüyor.

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