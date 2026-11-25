Denizli'de gürültü ihbarı yapılan evde elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu: 3 şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir binadan gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı halde ölü buldu. Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Karagöz'ün ölümüyle ilgili 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine gelen yakınlarının saldırmak istediği şüphelileri polis ekipleri güçlükle ekip otosuna bindirerek linç edilmekten kurtardı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gürültü ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ün elleri ve ayakları bağlanmış cesediyle karşılaştı. Alparslan Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, darbedildiği belirlenen Karagöz'ün ölümüne ilişkin evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Karagöz'ün yakınları şüphelilere saldırmak isterken, polis ekipleri araya girerek linç girişimini önledi.
BOĞUŞMA SESLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Sabaha karşı binadan gürültü ve boğuşma sesleri geldiği yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.
Kapıyı açarak içeri giren ekipler, ikinci kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, darbedilen Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Karagöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3 ŞÜPHELİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olayın ardından evde bulunan 1'i kadın 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karagöz'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, gözaltındaki şüphelilere saldırmak istedi. Araya giren polis ekipleri, şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindirerek linç girişimini önledi.
CİNAYETLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Fedai Karagöz'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin olaydaki rollerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin cinayetin nedenini ve nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya yönelik çok yönlü soruşturması sürüyor.