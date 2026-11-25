Gürcistan'da sağ kanat kararı! Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde gözler Beşiktaş'ın kadro tercihlerine çevrildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano zorlu randevu öncesi kararını netleştirdi. İşte Kartal'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. Batum Stadı'nda oynanacak mücadele, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.
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AVRUPA'DA 269. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 269. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 268 müsabakada 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet yaşadı.
ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİP OLACAKLAR
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki takımın 2016-2017 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi eşleşmesinde siyah-beyazlılar, rakibini deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 2-1 mağlup etmişti.
RAKİBİN TEK PUANI VAR
Hapoel Beer Sheva, Avrupa Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. İsrail temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 1 puanla haftaya 33. sırada girdi. Rakip filelere yalnızca 1 gol gönderen Hapoel Beer Sheva, kalesinde 8 gol gördü.
VLAHOVIC VE TROSSARD'A BÜYÜK GÖREV
Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın performansı önem taşıyor. Konyaspor karşısında iki gol atan Sırp santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı Trossard ise Konyaspor mücadelesinde kaydettiği golle sezonluk gol sayısını 3'e yükseltti.
KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.
HAPOEL BEER SHEVA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Amankwah, Yehoshua, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Ümit Akdağ, cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva karşısında görev alamayacak. Crystal Palace mücadelesinde kırmızı kart gören genç savunmacı, iki maçlık cezasının ilkini Celtic deplasmanında çekmişti. Ayrıca Emmanuel Agbadou da batum'a getirildi.
KARTAL'IN HEDEFİ İLK 8
Avrupa Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla haftaya 8. sırada girdi. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Hapoel Beer Sheva karşısında kazanarak ilk 8 yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.