VLAHOVIC VE TROSSARD'A BÜYÜK GÖREV

Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın performansı önem taşıyor. Konyaspor karşısında iki gol atan Sırp santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı Trossard ise Konyaspor mücadelesinde kaydettiği golle sezonluk gol sayısını 3'e yükseltti.

