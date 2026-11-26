Sosyal medyanın görünmeyen yüzü: Ekran bağımlılığından istihbarat riskine uzanan tehlikeler! Çocuklar nasıl korunacak?
Sosyal medya platformlarının algoritmalarla kurduğu dijital düzen, çocukların ve gençlerin yalnızca zamanını değil, dikkatini, parasını, kişisel verilerini ve karar alma mekanizmalarını da hedef alıyor. Ekran bağımlılığından ekonomik sömürüye, bireysel manipülasyondan istihbarat faaliyetlerine kadar uzanan riskler, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, sosyal medya algoritmalarının çocukların duygu ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğini, toplanan verilerin ise toplumsal manipülasyon ve milli güvenlik açısından hangi riskleri barındırdığını anlattı. Peki dijital dünyanın görünmeyen tehlikeleri neler, sosyal medya devleri neyi amaçlıyor, aileler çocuklarını algoritma tuzağından nasıl koruyacak?
Facebook, Instagram, X ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının oluşturduğu dijital ekosistem, ekran bağımlılığının çok ötesinde riskler barındırıyor. Algoritmalarla çocukların ve gençlerin dikkatini ekrana kilitleyen sosyal ağlar, kullanıcıların davranışlarından ilgi alanlarına, siyasi eğilimlerinden sosyal ilişkilerine kadar geniş bir veri havuzu oluşturuyor. Reklam gelirlerinden istihbarat faaliyetlerine, ekonomik sömürüden toplumsal manipülasyona kadar uzanan bu sistemin merkezinde ise çocuklar ve gençler de bulunuyor. ABD'de TikTok'a gençleri maddi olarak sömürdüğü gerekçesiyle açılan dava, dijital dünyanın görünmeyen tehlikelerini yeniden gündeme taşıdı.
Peki sosyal medya platformları neyi hedefliyor? Algoritmalar çocukların kararlarını nasıl şekillendiriyor? Toplanan veriler hangi amaçlarla kullanılabiliyor? Aileler çocuklarını nasıl koruyacak?
ÇOCUKLARIN ZAMANINDAN HARÇLIKLARINA UZANAN SİSTEM
ABD'nin Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, milyonlarca çocuğun kullandığı TikTok'un gençleri bağımlılığa sürükleyen tasarım özellikleriyle hedef aldığını, zamanlarını, dikkatlerini ve paralarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı.
Providence County Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, TikTok'un çocukları korumak yerine kârını ve genç kullanıcı kitlesini büyütmeyi öncelik haline getirdiği savunuldu.
HER KAYDIRMA YENİ BİR VERİ
Sosyal medya platformlarına ilişkin tartışmaların bir diğer boyutunu ise veri güvenliği oluşturuyor. Kullanıcıların konum bilgilerinden yüz görüntülerine, ses kayıtlarından siyasi eğilimlerine, dini hassasiyetlerinden sosyal ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede toplanabilen kişisel veriler, büyük veri ve yapay zeka teknolojileriyle analiz edilebiliyor.
Bu verilerin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesi ve seçimlerden toplumsal olaylara kadar birçok alanda algı operasyonlarında kullanılabilmesi, bireysel mahremiyetin yanı sıra milli güvenlik açısından da risk oluşturuyor.
İSTİHBARATIN YENİ SİLAHI: VERİ
Sabah'tan Semih Kara'ya konuşan Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, küresel güç mücadelesinin bilgi ve teknoloji üzerinden de yürütüldüğüne dikkat çekti.
Yaşa, "Savaşlar sadece silahlarla yapılmıyor. Bilgi, teknoloji ve veri üzerinden de büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Geçmişte elde edilmesi aylar sürebilecek istihbarat bilgileri, bugün sosyal medya üzerinden çok daha hızlı analiz edilebiliyor." ifadelerini kullandı.
HEDEFTE TOPLUMSAL FAY HATLARI VAR
Yapay zeka teknolojileriyle toplumların siyasi eğilimlerinin, ekonomik kaygılarının, dini ve etnik hassasiyetlerinin analiz edilebildiğini belirten Yaşa, geçmişte yaşanan veri skandallarını hatırlattı.
Yaşa, şunları söyledi:
"Edward Snowden'ın 2013 yılında açıkladığı belgeler, Amerikan istihbaratının teknoloji şirketlerinin elindeki verilere erişiminin boyutlarını ortaya koydu. Cambridge Analytica skandalında 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının verisinin etkilenmiş olabileceği açıklanmıştı. Bu veriler seçmenleri hedefleme çalışmalarında kullanıldı. 2016 ABD seçimlerinde yürütülen sosyal medya operasyonları da bunun önemli örneklerinden biri."
DİJİTAL BAĞIMSIZLIK İÇİN KRİTİK ÇAĞRI
Türkiye'nin yabancı sosyal medya platformlarından talep ettiği her bilgiye ulaşmasının mümkün olmayabildiğini belirten Yaşa, verilerin kimin kontrolünde olduğunun önemine işaret etti.
"Verilerin Türkiye'de saklanması önemli avantajdır. Dijital bağımsızlık, teknolojiyi geliştirme ve yönetme kabiliyetine sahip olmakla mümkün." diyen Yaşa, Türkiye'nin sosyal medya alanında dünyayla rekabet edebilecek bir markaya sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu vizyonla MİMİ'yi hayata geçirdiklerini anlatan Yaşa, Türkiye merkezli platformun kısa video paylaşımı, canlı yayın, anlık mesajlaşma, içerik üretimi ve dijital hediyeleşme özelliklerini bir araya getirdiğini belirtti.
ALGORİTMALAR ÇOCUKLARIN BEYNİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Öte yandan sosyal medya platformlarının veri toplama kapasitesinin yanı sıra kullanıcıları ekran başında tutmak için geliştirdiği tasarım özellikleri de tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bunların başında ise bir içeriğin ardından diğerinin otomatik olarak kullanıcının karşısına çıkarıldığı sonsuz kaydırma özelliği geliyor.
SONSUZ KAYDIRMANIN ARDINDAKİ SİSTEM
A Haber'de Kübra Tepeci'nin sorularını yanıtlayan Psikolog Şehadet Ekmen, sosyal medya platformlarındaki sonsuz kaydırma özelliğinin beynin ödül sistemini harekete geçirdiğini, çocukları sürekli yeni bir beklentiye sürüklediğini anlattı.
Çocukların zamanla günlük hayatta kendilerini mutlu eden şeylerden keyif alamamaya başladığını belirten Ekmen, algoritmaların çalışma mantığını şu sözlerle anlattı:
"Sistem şöyle çalışıyor: Ben bu çocuğun dikkatini çok iyi çalmam gerekiyor. O kadar iyi alayım ki dikkatini benden başka hiçbir şeye vermesin."
ÇOCUĞUN BÜTÜN DUYGULARINI HEDEF ALIYOR
Çocukların stresli, mutsuz, sıkılmış ya da mutlu olduklarında dahi sosyal medyaya yöneldiğini belirten Ekmen, algoritmaların kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre şekillendiğini ve benzer içerikleri sürekli karşılarına çıkardığını söyledi.
Ekmen, "Sen neyi istersen ona ulaşabilirsin. Ama bir şartla. Sistem benim sistemim, benim kurallarım burada olacak ama sen bir şeyi sonuna kadar izlersen ben aynı algoritmadan, aynı sistemden sana defaatle, defaatle, defaatle veririm." ifadelerini kullandı.
DİKKATİMİZİ ÇALIP REKLAM MERKEZLERİNE SATIYORLAR
Sosyal medya platformlarının ekonomik boyutuna da dikkat çeken Ekmen, kullanıcıların zamanının ve dikkatinin ticari bir değere dönüştürüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar ve yetişkinler ürün olmuyor. Bizim dikkatimizi çalıyorlar. Peki ne oluyor? Bunu daha sonra belli mecralara, işte reklam merkezlerine satmaya başlıyorlar. Aslında biz onlara neyimizi veriyoruz? Hayatta en önemli olan zamanımızı ve dikkatimizi onlara veriyoruz."
Ekmen, sosyal medya platformlarının kullanıcılardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda algoritmalarını yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekti.
YETİŞKİNLER BİLE DİRENEMİYOR, ÇOCUKLAR NE YAPSIN?
Çocuklarını ekran bağımlılığı nedeniyle iradesizlik ve tembellikle suçlayan ebeveynlere seslenen Ekmen, karşılarında insan beyninin çalışma biçimini çok iyi bilen bir sistem bulunduğunu vurguladı.
Ekmen, "Bakın, karşıda sizin beyninizin yapısını çok iyi bilen muazzam bir sistem var. Yetişkin olarak biz bununla savaşamıyoruz bile. Değil mi, kendimizi durduramıyoruz. Bunu çocuklar nasıl yapsınlar?" dedi.
Sosyal medyayı çocukların hayatından tamamen çıkarmanın mümkün olmayabileceğini belirten Ekmen, kullanımın belirli bir düzene oturtulması gerektiğini söyledi.
İLK ADIM ÇOCUKLARA ÖZ DİSİPLİN KAZANDIRMAK
Ekmen, çocukları sosyal medya bağımlılığından korumak için öncelikle öz disiplin kazandırılması gerektiğini belirtti. Spor ve çeşitli faaliyetlerin bu süreçte önemli olduğunu ifade eden Ekmen, ikinci adımın ise çocukların canlarının sıkılmasına izin vermek olduğunu söyledi.
"İZİN VERİN CANI SIKILSIN"
Can sıkıntısının yaratıcılığı ve üretkenliği desteklediğini anlatan Ekmen, ebeveynlere şu çağrıda bulundu:
"İzin verin canı sıkılsın. Bunu hep söylediğimiz bir şey bu. Lütfen çocuğunuzun mümkünse canı sıkılsın; yaratıcı olanlar, bir hayatta yeni bir sistem kuranlar önce canları çok sıkılmıştır. Ondan sonra bir şey üretiyorlar."
Çocukların zihinsel gelişiminin kontrolünün yabancı kişilere bırakılmasının tehlikelerine de dikkat çeken Ekmen, "Ama çocuklarımızın biz beyin yapısını, tanımadığımız insanların eline verdiğimiz zaman sadece çocuğumuzu tüketiyorlar başka bir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.
TELEFONSUZ SOFRALAR KURUN
Ebeveynlerin çocuklarıyla düzenli olarak vakit geçirmelerini öneren Ekmen, ailece yapılan kahvaltı ve akşam yemeklerinin iletişimi güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Yemek masasında telefon bulundurulmaması gerektiğini söyleyen Ekmen, anne babalara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak "Telefon olmasın masada. 5 gün sıkılır, 10 gün sıkılır ama 11. gün konuşmaya başlar." dedi.
BAĞIMLILIK YARATAN TASARIM!
Sosyal medya platformlarına yönelik devam eden davayı da hatırlatan Ekmen, çocukların isteklerinin ve arzularının olmaması gereken mecralara teslim edildiğini belirtti. Sonsuz kaydırma özelliğinin çocukları bağımlılığa sürüklediğini ifade eden Ekmen, davada platformların tasarımının da sorgulandığına dikkat çekti.
ALGORİTMALAR GERÇEK HAYATI NASIL PERDELİYOR?
Sosyal medya platformlarının kullanıcıların dünyayı algılama biçimleri üzerindeki etkilerine de değinen Ekmen, savaş, acı ve susuzluk gibi gerçek dünya sorunları yerine hayattan zevk alma, şöhret ve çok para kazanma mesajları içeren videoların kullanıcıların karşısına çıkarıldığını söyledi.
SEÇİMİ KULLANICI, SEÇENEKLERİ ALGORİTMA BELİRLİYOR
Sosyal medya platformlarında kullanıcıların karşısına çıkan seçeneklerin sistem tarafından belirlendiğine dikkat çeken Ekmen, algoritmaların insanları nasıl yönlendirdiğini şu sözlerle anlattı:
"Peki sistemi kim kurdu? Tekrar bunu soralım. Sistemi biz kurmuyoruz. Sistem diyor ki: 'Benim istediğimi diyeceksin, benim istediklerimin arasından 10 seçenek, 100 seçenek birini seç. Ve onu seçtikten sonra ben sana benzerini yollarım.' diyor."
Özellikle bebekler ve çocuklar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ekmen, sosyal medya sisteminin kullanıcıların kontrolünde olmadığını hatırlattı.
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