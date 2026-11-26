"Sistem şöyle çalışıyor: Ben bu çocuğun dikkatini çok iyi çalmam gerekiyor. O kadar iyi alayım ki dikkatini benden başka hiçbir şeye vermesin."

ALGORİTMALAR ÇOCUKLARIN BEYNİNİ NASIL ETKİLİYOR? Öte yandan sosyal medya platformlarının veri toplama kapasitesinin yanı sıra kullanıcıları ekran başında tutmak için geliştirdiği tasarım özellikleri de tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bunların başında ise bir içeriğin ardından diğerinin otomatik olarak kullanıcının karşısına çıkarıldığı sonsuz kaydırma özelliği geliyor.

"Verilerin Türkiye'de saklanması önemli avantajdır. Dijital bağımsızlık, teknolojiyi geliştirme ve yönetme kabiliyetine sahip olmakla mümkün." diyen Yaşa, Türkiye'nin sosyal medya alanında dünyayla rekabet edebilecek bir markaya sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu vizyonla MİMİ'yi hayata geçirdiklerini anlatan Yaşa, Türkiye merkezli platformun kısa video paylaşımı, canlı yayın, anlık mesajlaşma, içerik üretimi ve dijital hediyeleşme özelliklerini bir araya getirdiğini belirtti.

Uzmanlar, çocukları dijital bağımlılıktan korumak için ekran kullanımının sınırlandırılmasını, öz disiplin kazandırılmasını ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini öneriyor (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

Psikolog Şehadet Ekmen A Haber'e konuştu

ÇOCUĞUN BÜTÜN DUYGULARINI HEDEF ALIYOR

Çocukların stresli, mutsuz, sıkılmış ya da mutlu olduklarında dahi sosyal medyaya yöneldiğini belirten Ekmen, algoritmaların kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre şekillendiğini ve benzer içerikleri sürekli karşılarına çıkardığını söyledi.

Ekmen, "Sen neyi istersen ona ulaşabilirsin. Ama bir şartla. Sistem benim sistemim, benim kurallarım burada olacak ama sen bir şeyi sonuna kadar izlersen ben aynı algoritmadan, aynı sistemden sana defaatle, defaatle, defaatle veririm." ifadelerini kullandı.

DİKKATİMİZİ ÇALIP REKLAM MERKEZLERİNE SATIYORLAR

Sosyal medya platformlarının ekonomik boyutuna da dikkat çeken Ekmen, kullanıcıların zamanının ve dikkatinin ticari bir değere dönüştürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar ve yetişkinler ürün olmuyor. Bizim dikkatimizi çalıyorlar. Peki ne oluyor? Bunu daha sonra belli mecralara, işte reklam merkezlerine satmaya başlıyorlar. Aslında biz onlara neyimizi veriyoruz? Hayatta en önemli olan zamanımızı ve dikkatimizi onlara veriyoruz."

Ekmen, sosyal medya platformlarının kullanıcılardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda algoritmalarını yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekti.

YETİŞKİNLER BİLE DİRENEMİYOR, ÇOCUKLAR NE YAPSIN?

Çocuklarını ekran bağımlılığı nedeniyle iradesizlik ve tembellikle suçlayan ebeveynlere seslenen Ekmen, karşılarında insan beyninin çalışma biçimini çok iyi bilen bir sistem bulunduğunu vurguladı.

Ekmen, "Bakın, karşıda sizin beyninizin yapısını çok iyi bilen muazzam bir sistem var. Yetişkin olarak biz bununla savaşamıyoruz bile. Değil mi, kendimizi durduramıyoruz. Bunu çocuklar nasıl yapsınlar?" dedi.