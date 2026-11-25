Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithalata yüzde 15'e kadar, Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland'dan ithalata ise yüzde 18'e kadar ek gümrük vergisi önerildi.

AB'den ithal edilen ürünler için önerilen formülde, yüzde 15'lik orandan En Çok Kayrılan Ülke (MFN) tarifeleri ile 301. Bölüm kapsamında hâlihazırda uygulanan vergiler düşülecek. Belirli ürünlerin bu uygulamadan muaf tutulması öngörülüyor.

Vietnam’a yüzde 35’e kadar ek vergi gündemde. (Foto: AA)

SİNGAPUR, HİNDİSTAN VE VİETNAM İÇİN ORANI ANLAŞMALAR BELİRLEYEBİLİR

Singapur'dan ithalata yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi önerildi. Karşılıklı ticaret anlaşmasına varılması veya soruşturmadaki tespitleri ele alan müzakerelerin sonuçlandırılması halinde ek tarife yüzde 10 olarak belirlenebilecek.

Hindistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25'e kadar ek tarife uygulanması teklif edildi. Karşılıklı ticaret anlaşması yapılması halinde oran yüzde 17'ye indirilebilecek.

Vietnam'dan ithalata ise yüzde 35'e kadar ek vergi öngörüldü. Ticaret anlaşmasının imzalanması ve Vietnam'ın belirli taahhütlerde bulunması halinde oranın yüzde 20'ye çekilmesi değerlendirilebilecek.

USTR, önerileri hazırlarken bazı ülkelerle varılan ticaret anlaşmalarını ve hâlihazırda uygulanan belirli gümrük vergilerini de dikkate aldığını bildirdi.

Martta başlayan soruşturmada 1070 yazılı görüş alındı

USTR, 11 Mart'ta 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 16 ticaret ortağının imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlasına ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik soruşturmalar başlatmıştı. Tarife önerisine konu olan 14 ekonominin yanı sıra Meksika ve Norveç de soruşturma kapsamına alınmıştı.

Süreçte yaklaşık 140 tanık dinlendi ve 1070 yazılı görüş alındı.

BREZİLYA ŞEKERİNE VERGİ ARTIŞI, UÇAKLARA YÜZDE 10 EK TARİFE GÜNDEMDE

USTR, ayrı bir açıklamada Brezilya'nın "makul olmayan eylem, politika ve uygulamaları" nedeniyle 301. Bölüm kapsamında alınan önlemde değişiklik önerdiğini duyurdu. Kamuoyunun görüşüne açılan teklif kapsamında, Brezilya'dan ithal edilen şeker ürünlerinde gümrük vergisinin artırılması ve tamamlanmış uçaklara yüzde 10 ek vergi uygulanması değerlendiriliyor.

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