ABD’den yeni tarife hamlesi! Çin ve AB dahil 14 ekonomiye ek gümrük vergisi teklifi
ABD Ticaret Temsilciliği, imalat sektörlerindeki kapasite fazlasını gerekçe göstererek 14 ekonomiye yönelik yeni tarife önerilerini kamuoyunun görüşüne açtı. Çin ürünlerinin geneli için yüzde 20’ye, Vietnam’dan ithalat için yüzde 35’e kadar ek vergi gündeme gelirken AB için mevcut vergilerin hesaba katılacağı yüzde 15’lik tarife formülü önerildi.
ABD yönetimi, imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretim politikaları nedeniyle aralarında Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri önerdi.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmada, söz konusu ekonomilerin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlasına ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığı ve ABD ticaretine yük getirdiği veya ticareti kısıtladığı sonucuna varıldığını bildirdi.
14 EKONOMİ İÇİN TARİFE ÖNERİSİ, İKİ ÜLKE İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Önerilen önlemler Çin, AB, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Japonya ve Hindistan'ı kapsıyor. Soruşturmaya dahil edilen Meksika ve Norveç hakkında ise bu aşamada bir karara varılmadı.
USTR, önerilen önlemlere ilişkin yazılı görüşlerin 5 Ocak 2027'ye kadar sunulabileceğini duyurdu. Kamuya açık oturumlar 25 Ocak 2027'de başlayacak ve gerektiğinde sonraki günlerde devam edecek.
ÇİN'E YÜZDE 20'YE KADAR EK VERGİ, BAZI ÜRÜNLERE MUAFİYET
USTR, Çin'den ithal edilen ürünlerin genelinde yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarında ise ek verginin yüzde 10'a kadar çıkması öngörüldü.
Oyuncak, ev tekstili ve küçük ev aletleri gibi bazı günlük tüketim ürünlerinin ek vergiden muaf tutulması teklif edildi.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington ile Pekin arasında varılan anlaşmalar olmasaydı Çin'e yönelik tarife oranının yüzde 40 olacağını söyledi.
AB'NİN YÜZDE 15'LİK TARİFESİNDE MEVCUT VERGİLER DÜŞÜLECEK
AB'den ithal edilen ürünler için önerilen formülde, yüzde 15'lik orandan En Çok Kayrılan Ülke (MFN) tarifeleri ile 301. Bölüm kapsamında hâlihazırda uygulanan vergiler düşülecek. Belirli ürünlerin bu uygulamadan muaf tutulması öngörülüyor.
Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithalata yüzde 15'e kadar, Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland'dan ithalata ise yüzde 18'e kadar ek gümrük vergisi önerildi.
SİNGAPUR, HİNDİSTAN VE VİETNAM İÇİN ORANI ANLAŞMALAR BELİRLEYEBİLİR
Singapur'dan ithalata yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi önerildi. Karşılıklı ticaret anlaşmasına varılması veya soruşturmadaki tespitleri ele alan müzakerelerin sonuçlandırılması halinde ek tarife yüzde 10 olarak belirlenebilecek.
Hindistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25'e kadar ek tarife uygulanması teklif edildi. Karşılıklı ticaret anlaşması yapılması halinde oran yüzde 17'ye indirilebilecek.
Vietnam'dan ithalata ise yüzde 35'e kadar ek vergi öngörüldü. Ticaret anlaşmasının imzalanması ve Vietnam'ın belirli taahhütlerde bulunması halinde oranın yüzde 20'ye çekilmesi değerlendirilebilecek.
USTR, önerileri hazırlarken bazı ülkelerle varılan ticaret anlaşmalarını ve hâlihazırda uygulanan belirli gümrük vergilerini de dikkate aldığını bildirdi.
Martta başlayan soruşturmada 1070 yazılı görüş alındı
USTR, 11 Mart'ta 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 16 ticaret ortağının imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlasına ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik soruşturmalar başlatmıştı. Tarife önerisine konu olan 14 ekonominin yanı sıra Meksika ve Norveç de soruşturma kapsamına alınmıştı.
Süreçte yaklaşık 140 tanık dinlendi ve 1070 yazılı görüş alındı.
BREZİLYA ŞEKERİNE VERGİ ARTIŞI, UÇAKLARA YÜZDE 10 EK TARİFE GÜNDEMDE
USTR, ayrı bir açıklamada Brezilya'nın "makul olmayan eylem, politika ve uygulamaları" nedeniyle 301. Bölüm kapsamında alınan önlemde değişiklik önerdiğini duyurdu. Kamuoyunun görüşüne açılan teklif kapsamında, Brezilya'dan ithal edilen şeker ürünlerinde gümrük vergisinin artırılması ve tamamlanmış uçaklara yüzde 10 ek vergi uygulanması değerlendiriliyor.
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