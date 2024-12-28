Stefan Savic geri dönüyor!

Fırtına'nın Karadağlı stoperi Stefan Savic, geçtiğimiz Ekim ayında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelecek olan Savic'in, İspanya'daki doktorundan getireceği raporlar doğrultusunda Trabzon'da da kontrolü yapılacak.

Burada da sakatlığıyla ilgili olumsuz bir durum tespit edilmemesi durumunda oyuncu çalışmalara başlayacak. 2 aydır sahalardan uzak kaldığı için fiziksel anlamda ciddi eksiklikleri bulunan oyuncunun istenilen seviyeye gelmesinin zaman alacağı belirtildi. 33 yaşındaki Karadağlı stoperin sağlıklı bir şekilde geri dönmesi Trabzonspor'un transfer politikasını da olumlu yönde etkileyecek.