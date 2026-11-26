Özellikle fon varlıklarının başka hesaplara veya kripto varlıklara kaçırılması, mal varlığının üçüncü kişilere devri, yurt dışına para transferinin önlenmesine yönelik tedbirler alabilecek. SPK'nin bazı acil durumlarda mahkeme kararı beklemeden geçici koruma tedbirleri uygulayabilmesinin yolu açılıyor. Teklifte yetkinin kapsamı veya yargı denetimine bağlanmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

Teklifle SPK'nin yetkileri genişletiliyor. SPK, düzenlemeyle şüpheli fon işlemleri ve sermaye piyasası usulsüzlüklerinde daha hızlı müdahale edebilecek.

Düzenlemenin en kritik noktası, sermaye piyasalarındaki risklere yönelik "erken uyarı ve müdahale" sistemi kurulması oldu. Kamu ve özel taraflarla yapılan istişareler sonrasında hazırlanan taslak teklif, AK Parti'nin Meclis Grubuna sunulacak.

Fon piyasalarında yaşanan vurgun olayı sonrasında harekete geçen hükûmet, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda ( SPK ) değişiklik öngören yasal düzenlemeyi tamamladı.

OTOMATİK ALARM

Portföy yönetim şirketlerinin işlemleri, hisse senedi, tahvil, repo ve diğer yatırım araçlarına ilişkin hareketler SPK tarafından teknolojik sistemlerle gerçek zamanlı takip edilecek. Olağan dışı fiyat ve işlem hacimleri "otomatik erken alarm" sistemiyle tespit edilecek.

Manipülasyon, bilgi suistimali (insider trading) ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin hapis ve idari para cezaları artacak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddeleri değişecek. Sadece fon yöneticilerinin beyanına dayanan yapı yerine, portföy değerlemelerinin bağımsız şekilde doğrulanması, saklama kuruluşlarının sorumluluklarının artırılması ve işlemlerin çok katmanlı denetimi sağlanacak.

Yatırımcı mağduriyetlerinin daha hızlı giderilmesi için mekanizma oluşturuluyor. Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıplar sorumlularından tahsil edilecek ve mağdur yatırımcılara iade edilecek.

Haber: Önder Yılmaz

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