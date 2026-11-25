Spor yazarlarından Galatasaraylı 4 yıldıza dev övgü: "Çok büyük oynadılar"
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların galibiyetini yorumlarken, 4 ismin performansı öne çıktı. İşte o yazılar...
MUSTAFA ÇULCU - DİREKT KIRMIZI
Galatasaray son derece temkinli, telaşsız kontrollü ön alan baskılı ama bir o kadar da dikkatliydi. Savunmayı kalabalık tutarak rakibe boş olan bırakmadı.
Taktik disiplini yüksek Aston Villa geriden pas oyunu ile çıkarken zaman zaman savunma arkasına uzun toplarla pozisyon aradı.
İlk yarıda pozisyon yok ama tam bir strateji ve taktik savaşı vardı.
Deniz'i oyuna alıp Barış'ı sola çektikten sonra topu ön bölgeye daha kaliteli taşımaya başlayınca gol çabaları yükseldi ve Deniz ile gol geldi.
Galatasaray ikinci yarıda mücadele yüksek tempo ve güçlü oyunla hakem Daniel Siebert'i de yenerek muhteşem bir galibiyet aldı.
Yine yeni bir tarih yazdı.
Helal olsun...
42 yaşındaki Alman Daniel Siebert 14 yaşında başladığı hakemlik serüvenini geçen yıl şampiyonlar ligi finali yöneterek zirveye taşıdı.41'de serbest vuruşun yeri konusunda Jakson rüzgar yapınca doğru bir sarı gösterdi.
52'de yaşanan krizde Mc Ginn ve Batrakov'a çıkan sarılar doğru.58'de Gomez'e sarı tamam da Yunus'a sarı niye? Uefa'nın böyle ikili krizlerde her iki tarafa da balans sarısı gösterme yaklaşımını asla adil bulmuyorum.63'de Abdülkerim'e kontrolsüz giren Alysson'a net sarıyı göstermedi.
Uefa'nın basmalarda anlattıklarıyla bu uygulananlar arasında uçurum var! Neye kime inanacağımızı şaşırdık! 78'de Deniz kafa ile golü attı ama Jakson da tekmeyi Deniz'in yüzüne patlattı.
Tartışmasız direk kırmızı kart olmalıydı. Üstelik Jakson'un önceden de sarısı var. Yani her halükarda kırmızı kart kaçınılmaz.
Ama eyyamcı Siebert vermedi.
Sen şampiyonlar ligi finali yönetmişsin bize ne bu maçı adam gibi yönet senden beklenen bu korkak! Nedir Galatasaray'ın bu sezon şampiyonlar liginde Uefa hakemlerinden çektiği?
SERKAN KORKMAZ - KAN, TER, GÖZYAŞI!
Okan Buruk'un Osimhen'siz enteresan 11'ine, Emery'nin temkinli 11'i ve Alman hakemin her temasa faul çalması eklenince ilk yarı "tıngır mıngır" geçerek golsüz sona erdi. Herkes o kadar "ok" idi ki çerçeveyi bulan tek bir şut dahi yoktu.
50. dakikadan sonra önce Batrakov ile McGinn sonra Yunus ile Gomez'in birer sarı kart gördükleri pozisyonlar bir miktar heyecanı artırdı. Batrakov tutuk, Eren yetersiz, sağ bekte görev alan Singo ise titrek bir görüntü veriyordu.
Neyse ki: Sanchez ile Abdülkerim ve önlerinde Torreira ile Lemina ikilileri yüksek standartta oynayarak güven veriyorlardı.
61. dakikada Eren çıkıp Deniz Gül girince hepimizin içindeki "ya bunları böyle bulmuşken üç puanı kapsak" duygusu ufaktan kabardı.
Artık galibiyeti kovalayan bir irade sergiliyorduk. Emery, işlerin kötüye gittiğini görünce Goretzka ve Mbaye'yi sahaya sürdü.
60 ile 70 arası sürekli rakip kale civarındaydık. Art arda kornerler kazanıyorduk ama gol pozisyonu üretmekte zorlanıyorduk. 70. dakika itibarıyla iki takım da hala rakip kaleyi bulan bir şut çıkartamamıştı ama ibre bize dönmüştü.
Uğurcan'ı uzun bir aradan sonra ilk kez 72. dakikada rakip kaleden bir topu tuttuğunda gördüm.
Lemina sakatlanarak çıkınca oyuna Sara girdi. Aynı dakikada Batrakov ise yerini Lesley'e bıraktı. Emery yine bir değişiklikle tepki verdi;
McGin çıktı yerine Barkley girdi.
Derken YİNE BİR korner ve Deniz Gül'den hayati bir gol güneş gibi doğdu gecemize.
Genç golcü rakibin tekmesiyle topa aynı anda kafa atarak bizlere tarihi bir gol hediye ederken kanlar içinde kaldı. Beraberlik de iyiydi ama galibiyet muhteşem oldu. Alkışlar tüm takına ama en çok da Okan Buruk'a…
ZEKİ UZUNDURUKAN - OKAN BURUK ATOMU PARÇALADI!
İlk yarıda iki takım da bizi uyuttu! Koca 45 dakikada Galatasaray'ın da Aston Villa'nın da rakip kaleye şut sayısı sıfırdı.
Yani ilk yarıda Uğurcan'a da Suzuki'ye de hiç iş düşmedi. Unai Emery, Rams Park'a 1 puana gelmiş. İngilizler'i anlıyorum. Zaten 9 puanları var.
Ama Okan hocam, bu kadar etkisiz Aston Villa'ya karşı ilk yarıda daha tahrip gücü yüksek futbol oynamalıydık.
Maçtan önce Galatasaray'ın 11'i zaten sosyal medyaya sızmıştı. Sol önde Eren Elmalı'nın oynayacağı yazıyordu her yerde.
En başta Fotomaç gazetemizin muhabiri Savaş Çorlu'dan gelen bilgi de bu yöndeydi.
Bizim gazetede de Eren Elmalı ilk 11'de ve sol öndeydi. Bir gün öncesinden muhtemel 11'i değil, gerçek 11'i alıp yayınlamışız yani!
Bu da Fotomaç gazetesinin farkı işte… Doğru haber, net bilgi deyince Fotomaç gazetesi...
Okan Buruk'un Eren Elmalı'yı sol bekte değil de sol önde oynatacağını öğrenince içimden 'Okan Buruk atomu parçalamış!' dedim.
Eren Elmalı'da bizim bilmediğiniz hangi ekstra özellik vardı ki… Eren iyi bir sol bek olabilir.
Ama kanat oyuncusu olarak oynatmak da tuhaf değil miydi ki… Yine de en iyisini Okan Buruk bilir.
Ne de olsa şampiyon hoca! En başarılı teknik direktör… İlk yarıda bir Şampiyonlar Ligi maçı değil de sezon öncesi bir hazırlık maçı izliyor gibiydik.
İki takım da risk almıyor, rakip kaleye gitmeyi pek düşünmüyor.
Oyun orta alanda sıkışıp kalıyordu.
Bu yüzden zaten ilk yarıda gol pozisyonu izleyemedik.
Kalelere şut bile atılmadı, öyle sıra dışı, acayip, tuhaf bir 45 dakika izledik!
İkinci yarıda iki takım da biraz kıpırdanır gibi oldu. Ama bu kez de iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikleri izledik.
Bu arada 60'ta Batrakov ile rakip kaleye bir şut gönderdik. Bu şut ile heyecan seviyemiz arttı, içimizden 'gol geliyor' dedik.
Ardından Yunus güzel bir vole ile Suzuki'nin yüreğini ağzına getirdi.
Hadi çocuklar! Olacak bu iş!
Galatasaray'ın rakip kaleye gönderdiği peş peşe iki şut, Okan hocayı da heyecanlandırmış olacak ki hemen bir hamle geldi şampiyon hocadan!
Eren'i kenara alıp, Deniz Gül'ü sahaya sürdü Okan hoca! Galatasaray, 62. dakikada fabrika ayarlarına döndü.
Oysa Galatasaray sahaya bu diziliş ve bu 11 ile çıkmalıydı. Her futbolcu gerçek mevkiinde oynamalı.
Barış kanat oyuncusu, Deniz santrfor, Eren sol bek gibi…
İkinci yarıda sağ kanadı iyi kullandık.
Galatasaray'da zaten çok sakat oyuncu vardı. Dün de bu sakatlar zincirine Lemina da eklendi.
Büyük talihsizlik bu… Maç boyunca çok istedik, çok aradık ve sonunda fileleri havalandırdık be!
Sonunda beklediğimiz gol geldi.
Deniz Gül goooool! Bravo Deniz sana!
Bu Aston Villa'ya gününü göstermemiz gerekiyordu.
Galatasaray'ın 'gül'ü Deniz Gül golü attı.
Ne kadar güzel bir gol! Gül gibi bir gol attı Deniz Gül!
Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3!
Şampiyonlar Ligi'nde seri yakalamak çok yakıştı Galatasaray'a!
9 puana ulaştık. Daha ne olsun! 24 hesapları yapıyorduk, şimdi kağıt kalem elimizde, 16 hesapları yapalım biz!
Bravo Okan Buruk! Tebrikler Galatasaray!
LEVENT TÜZEMEN - ŞAH-MAT!
G.Saray bu sezon Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri üst üste Devler Ligi'nde 3. galibiyetini alırken bir İngiliz takımı Aston Villa'yı resmen dize getirdi. Okan Buruk, satranca benzeyen maçta ayağa pas organizasyonunun mimarı Emery'yi şah mat etti. G.Saraylı oyuncular, müthiş savaştılar hep kazanma coşkusu ile oynadılar. Birbirlerine müthiş yardım ettiler.
Rams Park'taki seyirci de destek ateşini yakınca sahada şahlanan bir G.Saray izledik. Okan Buruk'un şahmatında en önemli silahı Deniz Gül oldu. Benim de eleştirdiğim Deniz, burnunun kırılması pahasına attığı kafa golü ile G.Saray'a maçı kazandırırken büyük alkış aldı. Okan hocanın Eren'i Jakobs'un önüne koyması, Sane'yi maç boyu dahi düşünmemesi çok doğru bir hamleydi. Kanatları iyi kullanan Aston Villa'ya akıllarda kalacak pozisyon bile verilmedi.
Sanchez-Singo-Abdülkerim ve Jakobs çok büyük oynadılar. Torreira yine savaşçı kimliği ile ön plana çıktı, Yunus kanatlardan G.Saray'ı hücuma taşırken bir ressam gibi rakiplerine çalımlar attı. UEFA artık G.Saray maçlarına Alman hakemlerini göndermesin. Resmen Alman hakemler Türk ve G.Saray düşmanlığı yapıyor.
Lizbon deplasmanında Batrakov'un karnına tekme atan Sportingli Altimira için VAR'da Alman Dingert'in devreye girmemesi skandaldı. Deniz'in gol sırasında burnuna atılan tekme net kırmızıydı. Alman Siebert ihraç kararı vermedi VAR'daki Alman Sören Storks görmemezlikten geldi. G.Saray sadece A.Villa'yı devirmedi Alman hakemi de yendi. Okan Buruk'u kurduğu ilk 11'den sonra yaptığı doğru değişikliklerden dolayı kutluyorum.