Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın ardından bir skandal daha patlak verdi. Şirketin kıdemli yöneticilerinden Jay Puri'nin, en büyük müşterilerden Supermicro'nun eski yöneticisi Cenly Chen ile uzun süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Jay Puri

HUANG'IN SAĞ KOLU DA SUPER MICRO YÖNETİCİSİYLE BİRLİKTEYDİ

Mevcut ve eski çalışma arkadaşlarının aktardığına göre, Nvidia CEO'sunun uzun yıllardır sağ kolu olan Jay Puri, bilgisayar sunucusu üreticisi Super Micro Computer'ın kıdemli yöneticilerinden Cenly Chen ile, şirketin Nvidia çiplerine erişim için rekabet ettiği dönemde birkaç yıl boyunca birlikte oldu. Kayıtlara göre Puri ve Chen, 7 Mart 2026'da Kaliforniya'nın Big Sur bölgesinde düzenlenen bir törenle evlendi.

Her iki şirketin çalışanlarının belirttiğine göre, Super Micro'da Büyümeden Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CGO) olarak görev yapan Chen, Puri ile sık sık muhatap oluyor ve Super Micro CEO'sunun Nvidia ofislerini ziyaret ederek müşterileri için çip tedariki konusunda baskı yaptığı görüşmelerde ona eşlik ediyordu. Chen, Super Micro'nun satış toplantılarında da Nvidia ile ilgili soruları olan ekip üyelerini, kendisine danışmaya yönlendirerek kendisini bu konudaki birincil muhatap olarak konumlandırıyordu.

The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Chen, bunun profesyonel yaşamı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Gönderdiği e-postada, "Mesleki kazanç elde etmek için hiçbir zaman kişisel ilişkilere bel bağlamak zorunda kalmadım." ifadelerini kullandı. Nvidia ve şirketin küresel satış başkanlığı görevinden kısa süre önce ayrılan Puri ise yorum taleplerine yanıt vermedi.