Jensen Huang’dan sonra sağ kolu da patladı! Nvidia’yı sarsan gizli evliliğin altından Çin’e dev çip hırsızlığı ve FBI soruşturması çıktı
Nvidia’da CEO Jensen Huang’ın ardından kıdemli yönetici Jay Puri’nin de en büyük müşterilerden Super Micro’nun eski yöneticisi Cenly Chen ile yıllardır gizli bir ilişki yaşadığı ve ikilinin evlendiği ortaya çıktı. Super Micro’nun Çin’e 500 milyon dolardan fazla değerde Nvidia çipi kaçırma iddiasıyla Adalet Bakanlığı soruşturması altında olduğu biliniyor. FBI'ın Chen hakkında bilgi talep ettiği de belirtilirken, Huang’dan sonra sağ kolunun da adının karıştığı bu aşk skandalı, Çin’e uzanan dev çip hırsızlığı ve casusluk iddialarını yeniden alevlendirdi.
Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın ardından bir skandal daha patlak verdi. Şirketin kıdemli yöneticilerinden Jay Puri'nin, en büyük müşterilerden Supermicro'nun eski yöneticisi Cenly Chen ile uzun süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
SKANDALA KARIŞAN TEK İSİM JENSEN HUANG DEĞİL
The Wall Street Journal'ın haberine göre Nvidia'nın, müşteri şirketlerden birinin yöneticisiyle ilişki yaşayan tek ismi Jensen Huang değildi. Nvidia'nın satış şefi Jay Puri yıllarca Super Micro'nun yöneticiyle sevgiliydi.
Super Micro da çalışanlarının Çin'e çip kaçakçılığı yapmakla suçlandığı bir firma.
HUANG'IN SAĞ KOLU DA SUPER MICRO YÖNETİCİSİYLE BİRLİKTEYDİ
Mevcut ve eski çalışma arkadaşlarının aktardığına göre, Nvidia CEO'sunun uzun yıllardır sağ kolu olan Jay Puri, bilgisayar sunucusu üreticisi Super Micro Computer'ın kıdemli yöneticilerinden Cenly Chen ile, şirketin Nvidia çiplerine erişim için rekabet ettiği dönemde birkaç yıl boyunca birlikte oldu. Kayıtlara göre Puri ve Chen, 7 Mart 2026'da Kaliforniya'nın Big Sur bölgesinde düzenlenen bir törenle evlendi.
Her iki şirketin çalışanlarının belirttiğine göre, Super Micro'da Büyümeden Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CGO) olarak görev yapan Chen, Puri ile sık sık muhatap oluyor ve Super Micro CEO'sunun Nvidia ofislerini ziyaret ederek müşterileri için çip tedariki konusunda baskı yaptığı görüşmelerde ona eşlik ediyordu. Chen, Super Micro'nun satış toplantılarında da Nvidia ile ilgili soruları olan ekip üyelerini, kendisine danışmaya yönlendirerek kendisini bu konudaki birincil muhatap olarak konumlandırıyordu.
The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Chen, bunun profesyonel yaşamı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Gönderdiği e-postada, "Mesleki kazanç elde etmek için hiçbir zaman kişisel ilişkilere bel bağlamak zorunda kalmadım." ifadelerini kullandı. Nvidia ve şirketin küresel satış başkanlığı görevinden kısa süre önce ayrılan Puri ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
SUPER MICRO'YA ÇİP KAÇIRMA SUÇLAMASI
ABD Adalet Bakanlığı, 19 Mart'ta Super Micro'nun kurucu ortaklarından biri, bir satış müdürü ve üçüncü taraf bir aracıya yönelik suçlamaları kamuoyuna açıklamıştı. İddianamede bu kişiler, üst düzey Nvidia çipleri içeren 500 milyon dolardan fazla değerdeki sunucuyu Çin'e kaçırmak için komplo kurmakla suçlanıyordu.
FBI CHEN HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ
WSJ'nin atıf yaptığı bir kaynağa göre FBI ajanları kısa süre önce Super Micro hakkında bilgi sahibi bir kişiyle görüşerek aralarında Chen'in de bulunduğu üst düzey yöneticiler hakkında bilgi talep etti.
Super Micro sanık olarak gösterilmedi ve komplo iddiasının mağduru olduğunu öne sürdü. İddianamede adı geçmeyen Chen ise federal kolluk kuvvetlerinin kendisiyle iletişime geçmediğini belirtti.
Nvidia, CEO Jensen Huang'ın bir başka Nvidia müşterisi olan Megaspeed International'ın yöneticisiyle evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla sarsılmıştı. Alice Huang adlı bu kadının, bazı ABD'li yetkililer tarafından Çin istihbaratıyla birlikte çalıştığından şüpheleniliyor.
Huang'dan "Sadece Alice değildi" itirafı
Nvidia'daki görevinden istifa eden Huang, Donald Trump'ın yönetim kuruluna müdahalesi ve ABD'li yetkililerin ulusal güvenlik riski oluşturmadığını bildirmesinin ardından bu hafta koltuğuna geri döndü. Göreve döner dönmez yönetim kuruluna başka ilişkileri olduğunu da itiraf eden Huang, çalışanlara şirketin davranış kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
Nvidia'daki görevinden istifa eden Huang, Donald Trump'ın yönetim kuruluna müdahalesi ve ABD'li yetkililerin ulusal güvenlik riski oluşturmadığını bildirmesinin ardından bu hafta koltuğuna geri döndü. Göreve döner dönmez yönetim kuruluna başka ilişkileri olduğunu da itiraf eden Huang, çalışanlara şirketin davranış kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
HUANG VE PURİ'NİN ORTAK AĞI
Huang ve Puri Asya'da Megaspeed ve Kaliforniya'da Super Micro gibi, Çin'in yapay zeka veri merkezi ihtiyacını karşılayabilecek düzinelerce ortaktan oluşan bir ağ kurmuştu. Bu ağ, Alibaba Group gibi müşterilerin uzaktan erişebileceği Malezya gibi yerlerde veri merkezleri inşa etmişti.
HEM MEGASPEED HEM DE SUPER MICRO
Hem Megaspeed hem de Super Micro, şu anda Çin'e çip kaçakçılığı iddialarına yönelik Adalet Bakanlığı soruşturmalarıyla karşı karşıya. Megaspeed, kurallara uyan bir şirket olduğunu ve iddiaları araştırmak üzere dışarıdan hukuk danışmanı tuttuğunu iddia etti. Super Micro ise yetkililerle iş birliği yaptığını ve suçlanan kişilerle bağlarını kopardığını bildirdi.
Yıllık satışı yaklaşık 40 milyar dolar olan Super Micro, Nvidia, Intel ve diğer üreticilerin çipleriyle donatılmış veri merkezi sunucuları üretiyor. Mart ayında gizliliği kaldırılan iddianamede, kurucu ortak Yih-Shyan "Wally" Liaw ve diğer iki kişinin, Güneydoğu Asya'daki kimliği açıklanmayan bir şirketi 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık Super Micro sunucusu sipariş etmeye yönlendirdiği, ardından bu sunucuların en az 510 milyon dolarlık kısmını Çin'e aktardığı öne sürülüyor.
Suçlamaları reddeden Liaw, mart ayında şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etti. Mahkeme kayıtlarına göre üçüncü taraf aracı ise savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında suçunu kabul etti.