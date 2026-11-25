Gamze Erçel bebeğini kucağına almak için gün sayıyor! Kimi Caner'e kimi Mavi'ye benzetti
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Erçel'in doğum öncesi karelerine damga vuran ultrason görüntüsü ise sosyal medyada tatlı bir benzerlik tartışması başlattı.
İkinci kez anne olmak için gün sayan Gamze Erçel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Karnı burnunda objektif karşısına geçen Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
"GÖBEKLİ SON DUMP DİYEBİLİR MİYİZ?"
Doğuma sayılı günler kala büyüyen karnıyla yeni pozlar veren Gamze Erçel, paylaşımına "Göbekli son dump diyebilir miyiz?" notunu düştü.
Erçel'in hamilelik karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
EVİNİ YENİ YILA HAZIRLADI
Yeni yıl heyecanını erkenden yaşamaya başlayan Gamze Erçel, evini de yılbaşı konseptine uygun şekilde süsledi.
Yılbaşı ağacı kuran Erçel, kırmızı renkli süslemeler ve dekoratif balkabaklarıyla evine renk kattı. Ünlü ismin yeni yıl hazırlıkları da takipçilerinin ilgisini çekti.
BEBEĞİNİN ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Gamze Erçel, ultrason görüntüsünü de sosyal medya hesabından yayınladı.
Minik bebeğin burun, dudak ve yanaklarının belirgin şekilde görüldüğü ultrason karesi, paylaşımın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.
DAHA DOĞMADAN KİME BENZEDİĞİ KONUŞULDU
Ultrason görüntüsünü inceleyen sosyal medya kullanıcıları, bebeğin kime benzediğine ilişkin yorumlarda bulundu.
Kimi takipçiler bebeği babası Caner Yıldırım'a benzetirken kimileri ise annesi Gamze Erçel'e ve ablası Mavi'ye benzetti.
KİMİ CANER'E KİMİ GAMZE'YE BENZETTİ
Erçel'in paylaşımına "Ultrasonda aynı Caner abi", "Ablasına benziyor bence" ve "Bebek Gamze gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Gamze Erçel'in doğum öncesi paylaştığı bu özel kareler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.