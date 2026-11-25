Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı yorumları Libero'da
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından Turkuvaz Medya'nın dijital spor markası Libero'da maç sonu yayını başladı. Karşılaşmayı Rezzan Yetiş, Haşmet Babaoğlu, Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz canlı yayında değerlendiriyor.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Avrupa arenasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin mücadelesinin ardından Turkuvaz Medya'nın dijital spor markası Libero'da maç sonu heyecanı yaşanıyor.
FENERBAHÇE'NİN MAÇI LİBERO'DA YORUMLANIYOR
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşmasını Rezzan Yetiş, Haşmet Babaoğlu, Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz canlı yayında değerlendiriyor.
Sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu futbol, oyuncuların performansları, teknik heyetin tercihleri ve karşılaşmanın öne çıkan pozisyonları Libero'da masaya yatırılıyor.
LİBERO CANLI YAYIN İZLE
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmeleri ve maç sonu yorumlarını Libero'nun canlı yayınından izleyebilirsiniz.
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe