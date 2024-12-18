Cimbom’a sert mesaj

FenerbahçE, Galatasaray'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Sarı- Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "16. Hafta Galatasaray- Trabzonspor Maç Özeti: Faul Uydurulmasa: 2. golün yok! 88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok! Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok! 3 sarı kartın verilmemiş! 1 kırmızı kartın verilmemiş! Adaletsizlikten şikayet edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var! " ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Benim kavgam herkese adaleti getirmek için" sözlerine de "Adalet talebiniz yok. Ayrıcalık talebiniz var" ifadeleriyle cevap verildi.

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