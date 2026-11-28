Adaylıkta adı var, süreçten haberi yok! Özgür Özel "Forvet" Mansur Yavaş'ı oyun dışı bıraktı: Televizyondan izleyeceğim
Takvim'in aylar öncesinden gündeme taşıdığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in olası adaylık senaryosu adım adım gerçeğe dönüşüyor... CHP Genel Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "iki forvetim" diyerek öne çıkaran, YENİ Parti Genel Başkanı olduktan sonra ise kendi adaylığına yeşil ışık yakan Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptalinin onanmasının ardından adaylık açıklaması için 4 Aralık'ı işaret etti. Adaylık denkleminde adı geçen Mansur Yavaş ise Özel ile uzun süredir görüşmediğini belirterek "Hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim" dedi.
Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
CHP Genel Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "iki forvetim" diyerek işaret eden, YENİ Parti Genel Başkanı olduktan sonra ise kendi adaylığına açık kapı bırakan Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptalinin onanmasının ardından adaylık konusunda açıklama yapacağını duyurdu.
Ancak adaylık denkleminde adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçten haberdar olmadığını söylemesi, gözleri iki isim arasındaki iletişime çevirdi. Özel ile uzun süredir görüşmediğini belirten Yavaş, adaylık açıklamasını herkes gibi televizyondan izleyeceğini söyledi.
ADAYLIKTA ADI VAR, İSTİŞAREDE YOK
Özgür Özel'in cuma günü adaylık konusunda net bir açıklama yapacağının hatırlatıldığı Yavaş'a, kendisiyle herhangi bir istişarede bulunulup bulunulmadığı soruldu.
Yavaş, "Kendisiyle uzun süredir herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Özel'e gerçekleştireceği ziyaretin de etik gereği olduğunu belirten Yavaş, "Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Onu gerçekleştireceğim. Bunun haricinde özel bir durum yok." dedi.
BİR YIL ÖNCE "YENİ BİR ADAYIMIZ OLUR" DEMİŞTİ
Henüz CHP Genel Başkanı olduğu 2025 yılında İmamoğlu'nun adaylığının önünde hukuki bir engel oluşması ihtimaline ilişkin konuşan Özel, böyle bir durumda yeni bir aday belirleneceğini söylemişti.
25 Eylül 2025'te Takvim'in gündemine taşıdığı açıklamada Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Günü gelir seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomayı geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz. Ya da istinafta bir ceza onaylandı yasak geldi. O zaman Ekrem Bey'in de benim de partinin de yeni bir adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız."
O dönem alternatif adayın kim olacağına ilişkin isim vermeyen Özel'in, aradan geçen süreçte kendi adaylığına yönelik açıklamaları da değişti.
İKİ FORVETTEN KENDİ ADAYLIĞINA
CHP'den YENİ Parti'ye uzanan süreçte İmamoğlu cezaevinde, Mansur Yavaş ise bağımsız olarak siyasi yoluna devam ederken Özel, bu kez kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirdi.
28 Ekim 2026'da katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyen Özel, daha önce İmamoğlu ve Yavaş üzerinden şekillenen adaylık denklemine kendi ismini de dahil etti.
TAKVİM ADAYLIK PLANINA İLİŞKİN KULİSLERİ YAZMIŞTI
Nitekim Takvim, Özgür Özel'in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının taşlarını döşediği yönündeki kulisleri aylar öncesinden manşetine taşımıştı.
Sürecin başında "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel'in, arka planda ise kendi adaylığının altyapısını oluşturduğu öne sürülmüştü.
İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından alternatif aday senaryoları hız kazanırken, Takvim'in gündeme taşıdığı kulislerde Özel'in, cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini de arkasına alarak Mansur Yavaş'ı adaylık denkleminin dışında bırakmak istediği ileri sürülmüştü.
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL, YAVAŞ'IN SÜREÇTEN HABERİ YOK
Öte yandan Özel'in 2025 yılında ihtimal olarak dile getirdiği diploma engeli de gerçekleşti.
Danıştay'ın İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin temyiz başvurusunu reddettiği 25 Kasım'da kamuoyuna yansıdı. Böylece diploma iptaline ilişkin idari yargı süreci tamamlanırken İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde yükseköğrenim şartı nedeniyle hukuki engel oluştu. İmamoğlu'nun avukatları ise Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını duyurdu.
İmamoğlu'nun diploma engeliyle karşı karşıya kaldığı süreçte bir diğer aday seçeneği olarak gösterilen Mansur Yavaş'ın da Özel'in açıklayacağı adaylık formülüne ilişkin bilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı.
ÖZEL AÇIKLAYACAK, YAVAŞ TELEVİZYONDAN İZLEYECEK
27 Kasım akşamı Koza TV canlı yayınına katılan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruları yanıtlamak üzere 4 Aralık Cuma günü Ankara'da tek başına basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Bir dönem iki belediye başkanını adaylık denkleminde öne çıkaran, ardından kendi adaylığını da gündeme getiren Özel'in nasıl bir formül açıklayacağı henüz bilinmiyor.
Ancak Yavaş'ın uzun süredir Özel ile görüşmediğini ve adaylık açıklamasını televizyondan takip edeceğini söylemesi, muhalefette adayın kim olacağı kadar, adayın kimlerle istişare edilerek belirleneceği sorusunu da gündeme taşıdı.