Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "iki forvetim" diyerek işaret eden, YENİ Parti Genel Başkanı olduktan sonra ise kendi adaylığına açık kapı bırakan Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptalinin onanmasının ardından adaylık konusunda açıklama yapacağını duyurdu. Ancak adaylık denkleminde adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçten haberdar olmadığını söylemesi, gözleri iki isim arasındaki iletişime çevirdi. Özel ile uzun süredir görüşmediğini belirten Yavaş, adaylık açıklamasını herkes gibi televizyondan izleyeceğini söyledi.

Özgür Özel'in adaylık açıklaması öncesinde Mansur Yavaş'ın sözleri muhalefetteki tartışmaları yeniden alevlendirdi. (Foto: AA) ADAYLIKTA ADI VAR, İSTİŞAREDE YOK Özgür Özel'in cuma günü adaylık konusunda net bir açıklama yapacağının hatırlatıldığı Yavaş'a, kendisiyle herhangi bir istişarede bulunulup bulunulmadığı soruldu. Yavaş, "Kendisiyle uzun süredir herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim." ifadelerini kullandı. Özel'e gerçekleştireceği ziyaretin de etik gereği olduğunu belirten Yavaş, "Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Onu gerçekleştireceğim. Bunun haricinde özel bir durum yok." dedi.