Bir yanı uçurum diğer yanı çamur! Bolu'da 13 kişinin mahsur kaldığı 15 kilometrelik rota görüntülendi
Bolu'da Yedigöller gezisinin ardından dönüş yolunda mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün izlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergâh görüntülendi. Çamurlu yollar ve uçurumlarla çevrili rotayı anlatan ormancı Saadettin Öztürk, yanlış tabelalara dikkat çekerek yolun tehlikelerini anlattı.
Bolu'da Yedigöller gezisi sonrası dönüş yolunda kaybolan ve saatler süren arama çalışmalarının ardından Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan minibüsün geçtiği güzergâh ortaya çıktı. Dron ve GoPro kamerasıyla kaydedilen yaklaşık 15 kilometrelik yolun büyük bölümünün çamurlu, dar ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.
YEDİGÖLLER'DEKİ KORKU DOLU SAATLERİN PERDE ARKASI
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.
DÖNÜŞ YOLUNDA İRTİBAT KESİLDİ
Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.
SAATLER SONRA BULUNDULAR
Saatler süren arama çalışmalarının ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.
MİNİBÜSÜN GEÇTİĞİ 15 KİLOMETRE GÖRÜNTÜLENDİ
Minibüsün izlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergâh, dron ve GoPro kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın ana yoldan ayrıldıktan sonra çamurlu ve dar orman yollarında ilerlediği, güzergâhın birçok noktasının uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.
Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün mahsur kaldığı ormanlık alan da havadan görüntülendi. Araç, yoğun orman örtüsüyle çevrili bir noktada kaldı.
BÖLGEYİ BİLEN ORMANCIDAN TEHLİKELİ YOL UYARISI
Minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun dar, bozuk ve araç geçişine elverişsiz olduğunu söyledi. Özellikle barajın aşağısındaki güzergâhın tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
"TABELALAR YANLIŞ"
Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler"
ŞOFÖR NEDEN BU YOLU TERCİH ETMİŞ OLABİLİR?
Şoförün Yedigöller güzergâhında Yığılca tabelasını görerek bu yoldan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini belirten Öztürk, güzergâhın devamındaki risklere dikkat çekti.
"ORASI ÇOK TEHLİKELİ"
Bölgede orman çalışmalarının yürütüldüğü Deredibi mevkisinin oldukça riskli olduğunu anlatan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim orada çalışma yaptığımız bir yer var. Orası çok tehlikeli. Zaten telefonların çekmediği bir bölge. Dağlık ve stabilize bir yol. Orman yolu olduğu için yolun durumu da çok kötü. Araçların buradan geçmesi oldukça zor" diye konuştu.