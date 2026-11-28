Minibüsün izlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergâh, dron ve GoPro kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın ana yoldan ayrıldıktan sonra çamurlu ve dar orman yollarında ilerlediği, güzergâhın birçok noktasının uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.

"TABELALAR YANLIŞ"

Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler"