Fenerbahçe'ye çifte müjde! Ake ve Oosterwolde takımla çalıştı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe'de iki sakat futbolcudan sevindiren haber geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerin son antrenmanının ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda iki önemli gelişme yaşandı.
AKE VE OOSTERWOLDE TAKIMA KATILDI
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Hollandalı savunma oyuncuları Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.
İki futbolcunun takımla çalışmalara başlaması, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun savunma rotasyonu açısından olumlu bir gelişme oldu.
ERZURUMSPOR MESAİSİ TAMAMLANDI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, salondaki egzersizlerle başladı. Sahada fiziksel çalışmaların ardından pas ve top kapma organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertliler, taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, son idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
FENERBAHÇE 20 PUANLA HAFTAYA GİRDİ
Süper Lig'de 13. haftaya 20 puanla 6. sırada giren sarı-lacivertliler, hafta içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup etmişti.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Erzurumspor FK karşısında da galibiyet elde ederek Avrupa'daki başarısını lige taşımayı hedefliyor.
MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK
29 Kasım Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev alacak.
ARCHIE BROWN'UN CEZASI SONA ERDİ
Galatasaray derbisinde yaşanan olayın ardından üç maç men cezası alan Archie Brown, cezasını tamamladı. Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında görev alamayan İngiliz futbolcu, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.
SKRINIAR VE SEMEDO SINIRDA
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında görev alamayacak.