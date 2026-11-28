Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda iki önemli gelişme yaşandı.