Polis, sokak kameralarını ve hükümet binalarının camlarını kırmaya çalışan, taş atan ve tahta sopalar kullanan göstericileri geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Tiran'da Edi Rama karşıtı protestolar. Fotoğraf: Reuters

ARNAVUTLUK'UN DÖRT BİR YANINDAN TİRAN'A GELDİLER

Arnavutlar, ülkenin bağımsızlık ilanının 114. yıl dönümüne denk gelen miting için ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından Tiran'a akın etti. Normalde ulusal kutlamalarla geçen ve resmi tatil olan bu günde polis, başkente giriş ve çıkışları sağlayan ana yollara konuşlanarak araç kontrolleri yaptı.

İngiltere'den Tiran'a gelen 33 yaşındaki Arian Lleshi, "Buraya özellikle protesto için geldim. Neden mi? Çünkü çok uzun zamandır acı çekiyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanına dağıldık ve neredeyse devletsiz vatandaşlar gibiyiz." dedi.