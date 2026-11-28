Arnavutluk'ta sokaklar savaş alanına döndü! Protestocular Edi Rama için "İstifa" sloganlarıyla hükümet binalarına saldırdı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, sokaklara dökülen binlerce kişi Başbakan Edi Rama’nın istifasını istedi. Hükümet binalarına taş ve sopalarla saldıran göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, sokaklar adeta savaş alanına döndü. Ülke genelinden ve yurt dışından gelen vatandaşların katıldığı eylemde, "ekonomik sıkıntılara ve yolsuzluğa karşı sistem değişikliği" çağrısı yapıldı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi Başbakan Edi Rama'yı istifaya zorlamak için sokaklara döküldü. Tiran'da sokaklar adeta savaş alanına döndü.
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar uzun zamandır devam ediyor.Tiran'da protestolarda çatışma
HÜKÜMET BİNALARINA TAŞ VE SOPA ATTILAR
Polis, sokak kameralarını ve hükümet binalarının camlarını kırmaya çalışan, taş atan ve tahta sopalar kullanan göstericileri geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
ARNAVUTLUK'UN DÖRT BİR YANINDAN TİRAN'A GELDİLER
Arnavutlar, ülkenin bağımsızlık ilanının 114. yıl dönümüne denk gelen miting için ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından Tiran'a akın etti. Normalde ulusal kutlamalarla geçen ve resmi tatil olan bu günde polis, başkente giriş ve çıkışları sağlayan ana yollara konuşlanarak araç kontrolleri yaptı.
İngiltere'den Tiran'a gelen 33 yaşındaki Arian Lleshi, "Buraya özellikle protesto için geldim. Neden mi? Çünkü çok uzun zamandır acı çekiyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanına dağıldık ve neredeyse devletsiz vatandaşlar gibiyiz." dedi.
İLK TEPKİ KUSHNER'İN PROJESİYLE PATLAMIŞTI
Bugün düzenlenen protesto mayıs ayı sonlarında başlayan gösteriler dizisinin bir parçası olarak görülüyor. Gösteriler ilk olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından kurulan bir yatırım şirketiyle bağlantılı olan, Arnavutluk'un güney kıyısındaki büyük lüks turizm projesine duyulan tepkiyle başlamıştı.
"Flamingo hareketi" olarak anılmaya başlanan protestoları, eylül ayında daha iyi eğitim ile yaşam standartları talep eden öğrencilerin şiddetli gösterileri takip etti.
RAMA'NIN İSTİFASINI İSTİYORLAR
Protestocular ülkenin Başbakanı Edi Rama'nın istifasını istiyor.
Tiran'ın ana meydanı olan İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler "İstifa!" sloganları attı.