Fenerbahçe'den Maltepe'deki yeni stadyum projesine açıklama: Kongreye gidilecek mi?
Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen yeni stadyum projesine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, yetkili mercilerden herhangi bir teklif almadığını ve yönetim kurulunun gündeminde konuyla ilgili kongre planlamasının bulunmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'den Maltepe'de yapılması gündeme getirilen yeni stadyum projesine ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, resmî kanalları üzerinden yaptığı açıklamada projeye ilişkin kamuoyuna yansıyan kongre iddialarını yalanladı.
KULÜBE HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ
Fenerbahçe, stadyum projesiyle ilgili yetkili merciler tarafından kulübe herhangi bir teklif iletilmediğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, söz konusu projeye ilişkin yalnızca geçmiş dönem yönetimlerinin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin bulunduğunu açıkladı.
KONGRE İDDİALARINI YALANLADI
Yönetim kurulunun gündeminde yeni stadyum projesine ilişkin herhangi bir kongre planlamasının bulunmadığını vurgulayan Fenerbahçe, bu yöndeki haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
NİHAİ KARAR KONGRENİN
Projenin somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulunun görüşünü açık ve net şekilde ortaya koyacağını duyuran sarı-lacivertli kulüp, nihai kararın kongre üyelerine ait olacağının altını çizdi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"KAMUOYUNA AÇIKLAMA
Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.
İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Fenerbahçe Spor Kulübü"
AZİZ YILDIRIM 75 BİN KİŞİLİK STADYUMDAN BAHSETMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 24 Ekim'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Maltepe'de 75 bin kişi kapasiteli bir stadyum yapılması konusunun gündeme geldiğini açıklamıştı. Yıldırım, kulübün menfaatlerine uygun şartların oluşması halinde konuyu kongreye taşıyacağını ifade etmişti.
KADIKÖY'DEKİ STADYUM İÇİN DE YETKİ ALINMIŞTI
Fenerbahçe'nin eylül ayında gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda mevcut Şükrü Saracoğlu Stadı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar için yönetim kuruluna yetki verilmişti.