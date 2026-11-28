Yönetim kurulunun gündeminde yeni stadyum projesine ilişkin herhangi bir kongre planlamasının bulunmadığını vurgulayan Fenerbahçe, bu yöndeki haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Fenerbahçe, stadyum projesiyle ilgili yetkili merciler tarafından kulübe herhangi bir teklif iletilmediğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, söz konusu projeye ilişkin yalnızca geçmiş dönem yönetimlerinin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe 'den Maltepe'de yapılması gündeme getirilen yeni stadyum projesine ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, resmî kanalları üzerinden yaptığı açıklamada projeye ilişkin kamuoyuna yansıyan kongre iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen yeni stadyum projesine ilişkin açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

NİHAİ KARAR KONGRENİN

Projenin somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulunun görüşünü açık ve net şekilde ortaya koyacağını duyuran sarı-lacivertli kulüp, nihai kararın kongre üyelerine ait olacağının altını çizdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Fenerbahçe Spor Kulübü"