"MÜCADELEMİZ NE KÜRSÜDE BAŞLAR NE DE KÜRSÜDE BİTER"

Forumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başol, yarım kalan konuşmasının bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yettiğini belirtti. BM mekanizmalarıyla yürütülen çalışmaların kürsü konuşmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başol, "Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün Birleşmiş Milletler'de kısa (!) bir açıklama yaptım. Yarım kalan açıklamam bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale edip yanıt vermesine yetti. Konferans salonunda yapılan açıklamalar, çabaların yalnızca görünen yüzüdür. Kamuoyunu harekete geçirmek, farkındalık yaratmak ve Abhaz halkının karşılaştığı sorunları uluslararası gündeme taşımak açısından kuşkusuz önemlidirler. Ancak asıl önemli olan, BM mekanizmalarıyla etkileşim kurmak ve perde arkasında yürütülen çalışmalardır. Bu nedenle Gürcistan'a çok erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de orada biter."