BM Kürsüsünde rezalet! Gürcistan'ın Beşiktaş taraftarına saldırısını kürsüye taşıyan akademisyenin sözü kesildi
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert polis müdahalesi Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşındı. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu'nda Filistin bayrağı açan Türk vatandaşlarına saldıran Gürcistan'a hesap soran akademisyen Dr. Elçin Başol'un konuşması, Beşiktaş'ın adını andığı sırada oturum başkanı tarafından kesildi.
Batum'daki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında taraftarlara yapılan sert polis müdahalesi BM gündemine taşındı. Cenevre'deki forumda söz alan Dr. Elçin Başol'un konuşması, "Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan" dediği anda oturum başkanı tarafından kesildi.
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi Dr. Elçin Başol, Cenevre'de düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu'nda Türkiye'deki Abhaz diasporasını temsilen söz aldı. Gürcistan'ın geçmişteki eylemleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savunan Başol, Abhaz halkının izolasyonuna ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.
BEŞİKTAŞ'IN ADINI ANINCA SÖZÜ KESİLDİ: "ERKEN SEVİNMESİNLER"
Gürcistan'a yönelik eleştirilerinin ardından Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yapılan polis müdahalesini gündeme getirmek isteyen Başol'un sözü kesildi.
Dr. Elçin Başol, "Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan..." dediği sırada oturum başkanının "Teşekkür ederim" diyerek araya girmesiyle konuşmasını tamamlayamadı.
"MÜCADELEMİZ NE KÜRSÜDE BAŞLAR NE DE KÜRSÜDE BİTER"
Forumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başol, yarım kalan konuşmasının bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yettiğini belirtti. BM mekanizmalarıyla yürütülen çalışmaların kürsü konuşmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başol, "Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Bugün Birleşmiş Milletler'de kısa (!) bir açıklama yaptım. Yarım kalan açıklamam bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale edip yanıt vermesine yetti. Konferans salonunda yapılan açıklamalar, çabaların yalnızca görünen yüzüdür. Kamuoyunu harekete geçirmek, farkındalık yaratmak ve Abhaz halkının karşılaştığı sorunları uluslararası gündeme taşımak açısından kuşkusuz önemlidirler. Ancak asıl önemli olan, BM mekanizmalarıyla etkileşim kurmak ve perde arkasında yürütülen çalışmalardır. Bu nedenle Gürcistan'a çok erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de orada biter."
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmada, tribünlerde Filistin bayrağı açan taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Olaylar nedeniyle maçın 26. dakikasında oyuna ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Gürcistan merkezli Radio Tavisupleba'nın haberine göre karşılaşmada görev yapmak üzere Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Görevler Dairesi personeli stada sevk edildi; söz konusu birimin 2024 yılından bu yana Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere yönelik sert müdahaleleriyle de gündeme geldiği aktarıldı.