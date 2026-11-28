"SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞTIĞINDA 50 YILLIK PRANGADAN DA KURTULMUŞ OLACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, şunları söyledi:

"Süreç gayet güzel bir şekilde kazasız, belasız ilerliyor. Türkiye'nin dışında bunu ilerleten başka ülkeler de oldu. Dünyanın değişik yerlerinde benzer süreçler oldu ama buradaki fark şu. Bunu biz tamamen kendimiz yürütüyoruz. Türkiye herhangi bir başka devletten güç almıyor. Türkiye kendi göbeğini, kendisi kesiyor. Takip, tasfiye süreci devam ediyor. Sadece Terörsüz Türkiye ile ilgili değil hem Suriye hem Irak'ta Terörsüz Bölge ile ilgili de güzel gelişmeler var. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız. Devletin bütün kurumları bu sürece destek veriyor. Ümit ediyorum ki sonuca yakınız, diğer ülkelerde olduğu gibi fazla uzamadan, uzun bir süreç yürütmeden kısa bir sürede sonuca ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelemiz bitmiş değil, devam ediyor. Jandarma kanalıyla sahada arama tarama faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. PKK'ya karşı da mücadelemiz devam ediyordu ama şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok, hepsi sınırlarımızın ötesinde. Şu anda steril hale gelmiş durumdayız. Geçen sene mayıs ayından itibaren ikna yoluyla teslim olanlar var. Bu sene içerisinde 214 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu. Geçen seneden beri 12 Mayıs tarihinden itibaren de 286 kişi teslim oldu. Diyarbakır'daki annelerin de çocuklarından gelenler oldu. Devlet, millet el ele bu süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. 2 yıldır şehit haberi geliyor mu? Bu son derece kıymetli, bu sürecin en büyük başarılarından birisi bu oldu."

"TERÖRLE MÜCADELEDE HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK"

Bu sene içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 bin 763 yol kontrol noktasını kaldırdıklarını aktaran Çiftçi, bölgelerin normalleşmesi açısından bunu da kıymetli bulduğunu söyledi.

Çiftçi, FETÖ, DHKP/C ve marjinal gruplarla da mücadelelerin devam ettiğini belirterek, "Bu sene içerisinde FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 tane operasyon düzenlemişiz. Bunun neticesinde 1405 kişi tutuklanmış. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 123 operasyon düzenledik, diğer marjinal gruplara yönelik olarak da operasyonlarımız devam ediyor. Terörle mücadelede herhangi bir kesinti yok." dedi.

Göçle ilgili de Çiftçi, "Suriyelilerin en fazla olduğu dönem 2021 yılıydı, 3,7 milyona ulaştı. 2024 yılından bugüne kadar yaklaşık 780 bin kişi ülkelerine geri döndü. 2016 yılından itibaren bu rakam 1 milyon 521 bini buldu. Şu an da ülkemizde 2,2 milyon Suriyeli var, geri dönüşleri devam ediyor. Biz ülkemizde gönüllü geri dönüşleri teşvik ediyoruz. 1465 kilometre sınır duvarı çektik, tedbirler aldık. Bir yandan sınır güvenliğimizi artırıyoruz, düzenli göçü teşvik ediyoruz, düzensiz göçle de mücadele ediyoruz. İnsani, İslami ve hukuki politikamız var." diye konuştu.