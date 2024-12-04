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Ben kaçmadım kaçmıyorum! Beşiktaş seçim kararı aldı! Hüseyin Yücel adaylığını açıkladı

Hüseyin Yücel, “Ben kaçmıyorum. Adayım. Benim Beşiktaş’a canım feda” dedi. Yücel,” Düne kadar ‘Beşiktaş’ın 1 TL’sini bile harcatmam’ diyen ağabeylerime aday olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Ben kaçmadım kaçmıyorum! Beşiktaş seçim kararı aldı! Hüseyin Yücel adaylığını açıkladı

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Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu. Yapılacak seçimde aday olacağını açıklayan Yücel flaş ifadeler kullandı. Yücel, "İstifa edip gitmek en kolay seçenekti ama ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var" dedi. Yücel, "Sadece altı aylık değil, geleceği düşünerek bu adımı atıyoruz. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyenler lütfen aday olsunlar. Beşiktaş'ımızın yanında olsunlar! Sorumluluktan kaçmasınlar! Mayıs ayını beklemesinler! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime adaylık çağrısı. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum. Aday olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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