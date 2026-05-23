Galatasaray Khephren Thuram ile bombayı patlatacak! Transfer için ilk adım atıldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Juventus forması giyen Khephren Thuram'ı transfer listesine aldı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Thuram için 35-40 milyon euro arasında teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde gelir kaybı yaşayacağı ve bazı oyuncularını satmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Khephren Thuram'ın satış listesine konabilecek adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın Thuram transferi, Türk futbol tarihinin en pahalı hamlelerinden biri olabilir.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Juventus forması giyen Khephren Thuram'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların transfer için dev bütçe hazırladığı iddia edildi. Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Khephren Thuram Fransa Milli Takımı'nda da forma giyiyor HEDEF KHEPHREN THURAM La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Khephren Thuram'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, Juventus'un Serie A'daki durumunu yakından takip ettiği belirtildi. JUVENTUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Haberde, Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ciddi gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. İtalyan devinin yaklaşık 55-60 milyon euro seviyesinde gelirden mahrum kalabileceği ve bu nedenle bazı yıldız oyuncularını satmak zorunda kalabileceği aktarıldı. Khephren Thuram'ın da bu senaryoda satış listesine konabilecek en güçlü adaylardan biri olduğu öne sürüldü.