Galatasaray Khephren Thuram ile bombayı patlatacak! Transfer için ilk adım atıldı
Gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğunu elde edip yer aldığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar son olarak Juventus'un Fransız yıldızı Khephren Thuram'ın peşine düştü.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Juventus forması giyen Khephren Thuram'ı transfer listesine aldı.
- İtalyan basını, Galatasaray'ın Thuram için 35-40 milyon euro arasında teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.
- Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde gelir kaybı yaşayacağı ve bazı oyuncularını satmak zorunda kalabileceği belirtildi.
- Khephren Thuram'ın satış listesine konabilecek adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
- Galatasaray'ın Thuram transferi, Türk futbol tarihinin en pahalı hamlelerinden biri olabilir.
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Juventus forması giyen Khephren Thuram'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların transfer için dev bütçe hazırladığı iddia edildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
HEDEF KHEPHREN THURAM
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Khephren Thuram'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, Juventus'un Serie A'daki durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
JUVENTUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ciddi gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi.
İtalyan devinin yaklaşık 55-60 milyon euro seviyesinde gelirden mahrum kalabileceği ve bu nedenle bazı yıldız oyuncularını satmak zorunda kalabileceği aktarıldı.
Khephren Thuram'ın da bu senaryoda satış listesine konabilecek en güçlü adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY DEV TEKLİFE HAZIRLANIYOR
İtalyan basınına göre Galatasaray, Juventus'un Avrupa Ligi'nde kalması durumunda Fransız orta saha için bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde bu operasyon, Türk futbol tarihinin en pahalı hamlelerinden biri olabilir.
OSIMHEN ÖRNEĞİ VERİLDİ
Haberde, Galatasaray'ın daha önce gerçekleştirdiği Victor Osimhen transferinin örnek gösterildiği belirtildi.
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların büyük yıldız transferlerinde artık Avrupa'da ciddi bir çekim merkezi haline geldiğini yazdı.
GABRIEL SARA DETAYI
Galatasaray'ın Thuram hamlesindeki bir diğer nedenin ise Gabriel Sara olduğu aktarıldı.
Aston Villa ve Newcastle United'ın Brezilyalı orta sahayı takip ettiği, olası ayrılık ihtimaline karşı sarı-kırmızılıların hazırlık yaptığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Khephren Thuram, bu sezon Juventus formasıyla orta sahadaki fizik gücü ve dinamizmiyle dikkat çekti.
Fransız yıldız, Avrupa'nın yükselen orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.