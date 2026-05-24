CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! 3 kurşun isabet etti
CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan arbede sırasında sol dizinden yaralanan Karaca hastanede tedavi altına alınırken, Muğla Valiliği olayın failiyle birlikte 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali İdris Akbıyık, emniyetin tüm birimleriyle olayı aydınlatmak için seferber olduğunu vurgulayarak, huzuru bozmak isteyenlere karşı devletin en sert şekilde gereğini yapacağını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Babataşı Mahallesi Karayolları mevkisinde silahlı saldırıya uğrayarak sol bacağından 3 kurşunla yaralandı.
- Saldırganın yüzünde maske olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
- Muğla Valiliği, olayın ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Muğla Valisi İdris Akbıyık, Başkan Karaca'nın hayati tehlikesinin olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
- Karaca, özel bir hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Başkan Karaca'ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı.
Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 KURŞUN İSABET ETTİ
A Haber Muhabiri Tayfun Er'in aktardığı bilgilere göre, saldırıda Başkan Karaca'nın sol bacağından yaralandığı belirtildi.
Er, saldırının boyutuna ilişkin, "Başkan Karaca'nın 3 kurşun vücuduna, ayaklarına isabet etti. Olay, Akarca Mahallesi'nde, Karayolları mevkisinde meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Kurşunların Karaca'nın bacaklarını hedef aldığı, saldırganın defalarca tetiğe bastığı öğrenildi.
SALDIRGAN MASKELİYDİ
Saldırganın yüzünde maske ile Karaca'nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi.
Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında ise inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.
EKİPLER OLAY YERİNDE SEFERBER OLDU
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Başkan Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Karaca, ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı.
KAYMAKAM AKKAYA'DAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Akkaya, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI
Olayın ardından saldırganın kimliği ve saldırının nedeni üzerine emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bölgeden gelen ilk iddialar, saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanmış olabileceği yönünde oldu.
A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Saldırının alacak verecek tartışması nedeniyle gerçekleştiği yönünde birtakım iddialar ve bilgiler var. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
3 ZANLI GÖZALTINDA
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla Valiliği, saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan resmi açıklamada, 3 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahsın yakalandığı, şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü aktarıldı.
"SİLAHI DOĞRULTTUĞU ANDA MÜDAHALE ett"
Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırının ardından Fethiye'ye gelerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Vali Akbıyık, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olayın detaylarına ilişkin bilgi veren Akbıyık, "Bugün maalesef Fethiye ilçemiz saat 16.00 sıralarında belediye başkanımıza karşı menfur saldırı oldu. Öncelikle bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın hayati tehlikesi yok. Konutu civarında dolaşan genç şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Önce arbede oluyor. Başkanımız, silahın doğrultulduğu anda müdahale ediyor ve sol diz kısmından yaralanıyor." dedi.
Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurgulayan Vali Akbıyık, emniyet birimlerinin tam kadro sahada olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
"İl Emniyet Müdürümüz olayın bizzat başında. Kaymakamımız, Muğla'dan gelen Kaçakçılık, Organize Suçlar Şube Müdürümüz, İstihbarat Müdürümüz, Siber Suçlarla Mücadele Müdürümüz Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber çok yönlü araştırma içerisindeler. Kısa sürede çözeceğimiz kanaatindeyiz. Şüphelenilen şahıslar var. Olayı 2 günü bulmadan inşallah çözeceğiz. İfadesine başvurulan kişi var. Detayları söylemem çok doğru olmaz. Olay çözüldüğünde zaten bilgilendireceğiz. Huzurumuz, Fethiye'nin huzuru, Muğla'nın huzuru her şeyden önemli. Huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla memleketin, milletin huzurunu bozmak isteyen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güvenlik güçlerimiz, devletimiz gereğini yapar."
KARACA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaca'nın yakınları ve partililer hastane önüne gelirken, sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalar endişeleri azalttı.
A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karaca'nın şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özel bir hastanede müşahede altında tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor" bilgisini aktardı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.