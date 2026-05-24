A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Saldırının alacak verecek tartışması nedeniyle gerçekleştiği yönünde birtakım iddialar ve bilgiler var. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgeden gelen ilk iddialar, saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanmış olabileceği yönünde oldu.

Kaymakam Akkaya, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Karaca, ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Başkan Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

3 ZANLI GÖZALTINDA

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla Valiliği, saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, 3 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahsın yakalandığı, şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

"SİLAHI DOĞRULTTUĞU ANDA MÜDAHALE ett"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırının ardından Fethiye'ye gelerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Vali Akbıyık, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi veren Akbıyık, "Bugün maalesef Fethiye ilçemiz saat 16.00 sıralarında belediye başkanımıza karşı menfur saldırı oldu. Öncelikle bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın hayati tehlikesi yok. Konutu civarında dolaşan genç şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Önce arbede oluyor. Başkanımız, silahın doğrultulduğu anda müdahale ediyor ve sol diz kısmından yaralanıyor." dedi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurgulayan Vali Akbıyık, emniyet birimlerinin tam kadro sahada olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürümüz olayın bizzat başında. Kaymakamımız, Muğla'dan gelen Kaçakçılık, Organize Suçlar Şube Müdürümüz, İstihbarat Müdürümüz, Siber Suçlarla Mücadele Müdürümüz Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber çok yönlü araştırma içerisindeler. Kısa sürede çözeceğimiz kanaatindeyiz. Şüphelenilen şahıslar var. Olayı 2 günü bulmadan inşallah çözeceğiz. İfadesine başvurulan kişi var. Detayları söylemem çok doğru olmaz. Olay çözüldüğünde zaten bilgilendireceğiz. Huzurumuz, Fethiye'nin huzuru, Muğla'nın huzuru her şeyden önemli. Huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla memleketin, milletin huzurunu bozmak isteyen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güvenlik güçlerimiz, devletimiz gereğini yapar."

KARACA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaca'nın yakınları ve partililer hastane önüne gelirken, sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalar endişeleri azalttı.

A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karaca'nın şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özel bir hastanede müşahede altında tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor" bilgisini aktardı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

