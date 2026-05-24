Trabzonspor'da dev revizyon! Transfer için ayrılacaklar belli oldu
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Süper Lig üçüncülüğü ile kapatan Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Bordo mavililer, kadrosunu yeni sezonda mücadele edeceği kulvarlar için hazırlamak isterken takımdan ayrılması beklenen isimler de belli oldu. İşte detaylar...
Teknik direktör Fatih Tekke ile başladığı yolculuğunda geride kalan sezonu kupa zaferiyle bitiren Trabzonspor'da hedef gelecek sezon Avrupa'da da başarılar elde ederek gelişimi sürdürebilmek. Bunun için de kadronun revize edilmesi arzulanıyor. Takımdan ayrılan ve ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacak.
İLK İMZALAR GELDİ
Trabzonspor yeni sezonun 3 transferini tamamladı. Bordo mavililer Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin bonservisini aldı. Genoa'dan ayrılan Ruslan Malinovskyi ile el sıkıştı. Köln'de yetişen Türk asıllı Thierry Karadeniz de takıma katılacak. Sıra ise Andre Onana'da. Manchester United ile görüşmeler başlayacak.
İKİ YILDIZA VEDA
Fırtına kontratları sona eren Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yollarını ayırdı. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi plaket verilen iki futbolcu, hem kulübü hem şehri hem de taraftarları unutmayacaklarını dile getirdi.
TEKLİF YAĞIYOR
Bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın gözlemi altında bulunan Trabzonspor'da birçok futbolcunun talibi var. Ara transferde takıma kazandırılan Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu için ciddi süreçler söz konusu.
İKİ YILDIZ SATILABİLİR
Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Sezonu iki futbolcunun satışıyla dahi götürebiliriz" açıklamasının ardında ise Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto'nun olası satışları yatıyor. Fildişili genç yıldızı Chelsea ve Tottenham istiyor. Sambacı forvet ise Benfica ve Zenit'in kıskacında. İki oyuncudan gelmesi beklenen gelir ise 50 milyon euro civarında.
DÖNECEK İSİMLER VAR
Trabzonspor'u zorlayacak en önemli konu ise kiralık giden futbolcuların dönüşü. Bazıları oynadıkları takımlarda süre dahi bulamadılar. Kimisi yeterli performans sağlayamadı. Bonservisinin alınması mümkün olmayan da var. Bu nedenle elden çıkarma konusunda zor bir süreç bekliyor.
MENDY TRANSFERİ BELİRSİZ
Sezon başında Sevilla'ya kiralanan Batista Mendy için top İspanyol ekibinde. Fransız orta saha 28 karşılaşmada 1 gollük istatistik elde etti. 1641 dakika sahada kaldı. 7 milyon euro bonservisle transfer olabilir. Ancak Endülüs temsilcisinin kararı henüz net değil.
KULÜP BULMALARI BEKLENECEK
Bordo mavililerde geri dönecek isimler arasında Jhon Lundstram, Muhammed Cham, Denis Draguş ve Kazeem Olaigbe bulunuyor. Belçikalı futbolcunun Konyaspor tarafından bonservisinin alınması zor gibi görünüyor. Bu nedenle tüm oyuncuların farklı takımlarla anlaşması gerekiyor.