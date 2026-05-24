Trabzonspor'da dev revizyon! Transfer için ayrılacaklar belli oldu

Fatih Tekke, Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkmasını sağladı TEKLİF YAĞIYOR Bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın gözlemi altında bulunan Trabzonspor'da birçok futbolcunun talibi var. Ara transferde takıma kazandırılan Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu için ciddi süreçler söz konusu.

Felipe Augusto satılması muhtemel isimler arasında İKİ YILDIZ SATILABİLİR Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Sezonu iki futbolcunun satışıyla dahi götürebiliriz" açıklamasının ardında ise Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto'nun olası satışları yatıyor. Fildişili genç yıldızı Chelsea ve Tottenham istiyor. Sambacı forvet ise Benfica ve Zenit'in kıskacında. İki oyuncudan gelmesi beklenen gelir ise 50 milyon euro civarında.

Trabzonspor'u bu yaz en çok zorlayacak konu kiralık futbolcular DÖNECEK İSİMLER VAR Trabzonspor'u zorlayacak en önemli konu ise kiralık giden futbolcuların dönüşü. Bazıları oynadıkları takımlarda süre dahi bulamadılar. Kimisi yeterli performans sağlayamadı. Bonservisinin alınması mümkün olmayan da var. Bu nedenle elden çıkarma konusunda zor bir süreç bekliyor.