Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör



KUŞADASI 1 MİLYONU AŞACAK



Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "2026 ve 2027 yılı için önemli ölçüde artan gemi turu rezervasyonları dikkate aldığımızda gemilerin doluluk oranlarında yeni rekorlar göreceğiz" dedi. Kuşadası'nın kruvaziyer gemilerinin uğrak limanlarından biri olduğuna dikkat çeken Güngör, "Geçtiğimiz yıl 617 kruvaziyer seferi ile 995 binden fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaparak Türkiye'nin lider limanı olma unvanını sürdüren Ege Port Kuşadası'nda bu yıl 1 milyon yolcuyu aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Geçen yıl Bodrum Cruise Port Limanı'nda 116 kruvaziyer gemisi ve 138 bin 149 yolcu ağırladıklarını anlatan Güngör, "Global Ports Holding'in küresel ağı sayesinde ülkemiz limanlarına daha fazla gemi ve yolcu çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin kruvaziyer sektöründe çekim merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR





Royal Caribbean Group Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 2026 sezonunda kruvaziyer sektöründe hem global ölçekte hem de Türkiye özelinde güçlü bir talep olduğunu söyledi.



Taşkıranlar, "Pandemi sonrası başlayan ivmenin artık kalıcı bir büyüme dönemine dönüştüğünü görüyoruz.

Özellikle Akdeniz ve Türkiye kültür, gastronomi, tarih ve premium deneyim arayan misafirler açısından yeniden dünyanın en güçlü cruise destinasyonları arasında yer alıyor. Türkiye özelinde ise İstanbul, Kuşadası ve Bodrum'un yeniden ana cruise rotalarına güçlü şekilde dahil olması sektöre önemli katkı sağlıyor. Türkiye artık yalnızca transit bir uğrak noktası değil, stratejik bir cruise pazarı haline geliyor" dedi. Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea Cruises, Azamara Cruises ve AROYA Cruises markalarına ait gemilerle geçen yıl Türkiye limanlarına toplam 235 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 850 bin yolcu taşıdıklarını anlatan Taşkıranlar, "2026 sezonunda ise Türkiye'ye olan ilginin daha da arttığını görüyoruz. Temsil ettiğimzi markaların Türkiye operasyonlarında artan kapasite ve güçlü talep doğrultusunda toplam yolcu sayısının 1 milyon seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Özellikle premium ve luxury segmentte erken rezervasyon oranları oldukça güçlü seyrediyor" şeklinde konuştu.

Dilek Demir