Almanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe'nin ödemesi gereken ücret belli oldu
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min-Jae’yi gündemine aldığı öne sürüldü. Bayern Münih’in Koreli stoper için yaklaşık 25 milyon euro istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
SAVUNMAYA TAKVİYE PLANI
Bu sezon savunmanın merkezinde ağırlıklı olarak Skriniar ve Oosterwolde ikilisi görev aldı.
Ancak özellikle Skriniar'ın sakatlık yaşadığı dönemlerde savunma hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe, stoper transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.
KIM MIN-JAE YENİDEN GÜNDEMDE
Alman basınından Kicker'in haberine göre Bayern Münih, bu yaz teklif gelmesi halinde Kim Min-Jae'nin ayrılığına sıcak bakabilecek.
İtalyan kulüplerinin de durumunu takip ettiği Koreli stoper için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü.
BAYERN'İN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Haberde, Bayern Münih'in Kim Min-Jae için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyla ilgili şartları araştırdığı ve transfer ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA AÇILDI
Kim Min-Jae, 2021 yılında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Koreli savunmacı, sezon sonunda 19 milyon euro bedelle Napoli'ye gitmişti.
NAPOLI VE BAYERN SÜRECİ
Kim Min-Jae, Napoli'de Serie A şampiyonluğu yaşayarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.
Başarılı performansının ardından Bayern Münih, Koreli stoperi 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
FENERBAHÇE İÇİN ZOR AMA ÇARPICI HAMLE
25 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisi, transferi mali açıdan zorlaştırsa da Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe geçmişi bu dosyayı dikkat çekici hale getiriyor.
Sarı-lacivertlilerin seçim sonrası oluşacak yeni yapılanmaya göre savunma transferinde somut adım atabileceği belirtiliyor.