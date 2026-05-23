Almanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe'nin ödemesi gereken ücret belli oldu

Ancak özellikle Skriniar'ın sakatlık yaşadığı dönemlerde savunma hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe, stoper transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Bu sezon savunmanın merkezinde ağırlıklı olarak Skriniar ve Oosterwolde ikilisi görev aldı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.

Kim Min-Jae Bayern Münih'te forma giyiyor

KIM MIN-JAE YENİDEN GÜNDEMDE

Alman basınından Kicker'in haberine göre Bayern Münih, bu yaz teklif gelmesi halinde Kim Min-Jae'nin ayrılığına sıcak bakabilecek.

İtalyan kulüplerinin de durumunu takip ettiği Koreli stoper için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öne sürüldü.

BAYERN'İN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Haberde, Bayern Münih'in Kim Min-Jae için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyla ilgili şartları araştırdığı ve transfer ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.