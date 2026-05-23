Fenerbahçe ve Galatasaray'a Vedat Muriqi için kötü haber! Transfere dünya devi girdi

Vedat Muriqi bu sezon performansıyla birçok takımı peşinden koşturuyor BONSERVİS DETAYI Barcelona yönetiminin, Mallorca'nın ligdeki durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Katalan ekibinin, 40 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisinin 20 milyon euro bandına düşme ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

Vedat Muriqi'nin eski takımı Fenerbahçe'ye de dönebileceği konuşuluyor FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA TAKİPTE Vedat Muriqi'nin adı son dönemde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılıyordu. İki ezeli rakibin de hücum hattını güçlendirmek için Kosovalı yıldızın durumunu yakından izlediği öne sürülmüştü.