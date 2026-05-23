Fenerbahçe ve Galatasaray'a Vedat Muriqi için kötü haber! Transfere dünya devi girdi
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için transfer yarışı kızıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın takip ettiği Kosovalı golcüye Barcelona’nın da talip olduğu öne sürüldü.
Vedat Muriqi için transfer piyasasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga ekiplerinden RCD Mallorca forması giyen deneyimli santrforu yakından takip eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a Avrupa devi rakip çıktı.
BARCELONA DEVREYE GİRDİ
Fichajes'te yer alan habere göre FC Barcelona, yeni sezon öncesi golcü transferi için Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick'in, Kosovalı futbolcunun fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve agresif oyun tarzını çok beğendiği belirtildi.
LEWANDOWSKI SONRASI PLAN
Haberde, Barcelona'nın hücum hattını yeniden yapılandırmaya hazırlandığı aktarıldı. Özellikle Robert Lewandowski sonrası farklı profile sahip bir santrfor arayan İspanyol ekibinin, Muriqi'yi "referans santrfor" olarak değerlendirdiği ifade edildi.
BONSERVİS DETAYI
Barcelona yönetiminin, Mallorca'nın ligdeki durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Katalan ekibinin, 40 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisinin 20 milyon euro bandına düşme ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA TAKİPTE
Vedat Muriqi'nin adı son dönemde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılıyordu. İki ezeli rakibin de hücum hattını güçlendirmek için Kosovalı yıldızın durumunu yakından izlediği öne sürülmüştü.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
31 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Vedat Muriqi, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol kaydederek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.