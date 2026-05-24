George Gardi önerdi Okan Buruk transferi onayladı! Şampiyon yıldız Galatasaray'a
Galatasaray şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu özellikle Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan isimlerle donatmak isteyen teknik heyet ve yönetime flaş bir isim sunuldu. Takımın elde ettiği başarılarda getirdiği futbolcularla adından söz ettiren George Gardi, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı önerdi. Teknik direktör Okan Buruk ise bu öneriyi kabul ederek; "Onu kim istemez ki" dedi.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında rotasını Premier Lig'e çevirdi.
- Menajer George Gardi, Arsenal'den Leandro Trossard'ı Galatasaray'a önerdi.
- Teknik direktör Okan Buruk, Trossard'ın transferine olumlu yaklaşıyor.
- Leandro Trossard'ın Arsenal ile sözleşmesinde son yıla girmesi transfer ihtimalini artırıyor.
- Galatasaray, Trossard'ın çok yönlü hücum profili nedeniyle kadrosunda görmek istiyor.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de üst üste yeni bir şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefleyen sarı-kırmızılılarda rota bu kez Premier Lig'e çevrildi.
GARDI'DEN TROSSARD ÖNERİSİ
Galatasaray'a son dönemde önemli yıldızların kazandırılmasında rol alan menajer George Gardi'nin, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı sarı-kırmızılılara önerdiği öğrenildi.
İtalyan menajerin, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girecek Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalini Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.
OKAN BURUK SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un, Trossard ismine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Buruk'un, çok yönlü hücum profili ve Avrupa tecrübesi nedeniyle Belçikalı yıldızı kadroda görmek istediği kaydedildi.
ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİNDE SON YIL
Leandro Trossard'ın Arsenal ile sözleşmesinde son yıla girecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak görülüyor.
Galatasaray'ın, şartların oluşması halinde ilerleyen günlerde Arsenal ile temas kurması bekleniyor.
49 MAÇTA 18 GOLE KATKI
31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Arsenal formasıyla 49 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Belçikalı futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.
DEVLER LİGİ İÇİN TECRÜBELİ HAMLE
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda hücum hattına deneyimli ve üst seviye maç tecrübesi bulunan isimler eklemek istiyor.
Trossard'ın kanat, forvet arkası ve ikinci santrfor rollerinde oynayabilmesi, sarı-kırmızılılar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.