CHP örgüte döndü! Özel provokasyonda Ekrem'den ayaklanma çağrısı

Özgür Özel, partinin 12. katında kendini odaya kilitleyerek 'mücadele' çağrısı yaptı ve polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

CHP'lilerin şikayetiyle şaibeli kurultay davasından çıkan "mutlak butlan" kararı üzerine görevden düşen Özgür Özel yönetimi parti genel merkezini savaş alanına çevirdi.

Parti binasından çıkmamakta direnen, hortumlu suyla tehdit eden, Kılıçdaroğlu ve kurmayları çıkamasın diye merdivenlere sabun döken, polislerin üzerine yüksekten merdiven fırlatarak kolluk kuvvetinin canına kast eden hortumculara CHP'liler bile tepki gösterdi.

ÖZEL PROVOKASYON

Özgür Özel ise partinin 12. katında kendisini odaya kilitledi.

Yayımladığı videoda, binadan çıkmayacaklarını ilan eden Özgür Özel provokatif sözler sarf etti. Özel, "Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu, sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci meclisteki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter... Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar." sözlerini sarf etti.

Polis müdahalesiyle binadan çıkarılan Özgür Özel "Baba ocağını geri alacağım. Genel merkezden geri gelmek üzere şimdi ayrılacağım" açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN KALKIŞMA MESAJI

Tansiyonun yükseldiği dakikalarda, şaibelerin baş müsebbibi olarak işaret edilen Ekrem İmamoğlu da baş gösterdi.

İmamoğlu adeta kalkışma mesajı paylaştı.

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki korsan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından açıklama yapılan açıklamada "ayağa kalkın" denildi.

İmamoğlu'nun paylaşımında, "Partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı bir saray darbesidir. Talimatı verenler de uygulayanlar da bellidir. 'Yok hükmünde' dedikleri CHP yönetimi değil, Türk milletinin kutsal iradesidir. Milli egemenliğe mahkemeler yoluyla baş kaldırılmıştır. 'Umutsuz zamanlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' diyen Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri: İstikbali, Cumhuriyet'i, demokrasiyi ve geleceğimizi korumak için yaşadığımız zorlukları dert etmeyin. AYAĞA KALKIN! Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim." ifadeleri kullanıldı.

PARTİYİ NE HALE SOKTUNUZ

CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Özgür Özel ve İmamoğlu, günlerdir planladıkları görüntüyü partimize yaşattılar. Yazıklar olsun… Bu görüntüyü yaratmak ve kitleyi ajite etmek için uğraşıyorlardı. Başardılar…" dedi.

Yarkadaş, "Ah Özgür Özel, sana ilk gün söyledim İmamoğlu'nun peşine takılma diye… 103 yıllık partimizi ne hale soktunuz… Sizin yüzünüzden içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

