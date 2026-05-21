Tümgeneral babanın 8 yıllık adalet mücadelesi: Dorukhan Büyükışık dosyasında 9 ilde operasyon | 21 gözaltı, 5 firari

Operasyonda, Tanyer İnşaat şirket ortakları ve çok sayıda emniyet mensubu şüpheli konumunda.

Adli tıp raporları ve yeni deliller, ölümün yüksekten düşme değil, sırt bölgesine sert bir cisimle vurulma sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu.

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve ilk etapta 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara geçmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs 2026 günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük 'te eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüpheliler hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme ve yalan tanıklık suçlamaları yöneltildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018 tarihinde Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 9 ilde operasyonun düğmesine bastı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayeti örtbas ettikleri ve delilleri kararttıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlk etapta " yüksekten düşme ve intihar" olarak kayıtlara geçen olayda, başlatılan soruşturmalar peş peşe takipsizlikle sonuçlandı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık , 7 katlı apartman bloğunun önünde sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Gencin bedeni, kafası istinat duvarına gelecek ve üzerinden paralel geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde tuhaf bir pozisyonda duruyordu.

ADLİ TIP RAPORUNDA YÜKSEKTEN DÜŞMEYE DAİR EMARE YOK

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli unsurlardan biri adli tıp raporları ve olay yerindeki şüpheli eksiklikler oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 30 Temmuz 2018 tarihli otopsi raporunda, maktulün vücudunda açık yara olmadığı, kafa, kol ve bacaklarında hiçbir kemik kırığı bulunmadığı belirtildi.

Sadece sırtının sağ bölgesinde dikey şekilde kaburga kırıkları ve boyun çevresinde sıyrıklar vardı.

Yüksekten düşen birinde olması beklenen ağır travma bulguları yoktu.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/293 esas numaralı dava dosyası kapsamında, 2018 yılındaki ölüm olayına dair yeni bulgular ortaya çıktı.