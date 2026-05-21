Tümgeneral babanın 8 yıllık adalet mücadelesi: Dorukhan Büyükışık dosyasında 9 ilde operasyon | 21 gözaltı, 5 firari
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’la ilgili ilgili yürütülen soruşturmada 8 yıl sonra kritik adım atıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın yüksekten düşme değil, demir çubukla işlenmiş cinayet olduğunu ortaya koydu. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, olaya ilk anından itibaren sistematik müdahale olduğunu gösterdi. Dosyadaki delillerin karartıldığı, olay yeri CD’sinin kaybedildiği, biyolojik bulguların kasten 13 ay bekletilerek bozulmasına neden olunduğu, cesedin yerinin değiştirildiği ve sahte deliller üretildiği tespit edildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu için 8 yıl mücadele ettiği dosyada Yargıtay 1. Ceza Dairesinin takipsizlik kararını bozmasının ardından bu sabah İzmir merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında dönemin emniyet görevlileri, şirket sahipleri ve şantiye çalışanlarının bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. OYİ Büro Amiri Komiser Atakan Kaçar dahil 3 kişinin yurt dışında firari olduğu, 2 kişinin yurt içinde arandığı kaydedildi. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın’ın olay günü hiçbir adli görevi bulunmamasına rağmen şantiye alanına giderek incelemelerde bulunduğu ve "karartma" operasyonuna öncülük ettiği belirlendi. Şirket sahipleriyle toplantılar yaptığı belirlenen Yalçın’ın, emniyet personeli üzerinde nüfuzunu kullanarak delillerin yok edilmesine sebebiyet verdiği iddia ediliyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 9 ilde 26 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlattı.
- Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve ilk etapta 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara geçmişti.
- Adli tıp raporları ve yeni deliller, ölümün yüksekten düşme değil, sırt bölgesine sert bir cisimle vurulma sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu.
- Operasyonda, Tanyer İnşaat şirket ortakları ve çok sayıda emniyet mensubu şüpheli konumunda.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018 tarihinde Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 9 ilde operasyonun düğmesine bastı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayeti örtbas ettikleri ve delilleri kararttıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs 2026 günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüpheliler hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme ve yalan tanıklık suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar ise tüyler ürpetti.
CANSIZ BEDENİNİN DURUŞU BİLE ŞÜPHELİ
Olay, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak üzerinde bulunan Tanyer Yapı Anonim Şirketine ait Bulut Orman Evleri inşaat şantiyesinde meydana geldi.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 7 katlı apartman bloğunun önünde sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Gencin bedeni, kafası istinat duvarına gelecek ve üzerinden paralel geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde tuhaf bir pozisyonda duruyordu.
İlk etapta "yüksekten düşme ve intihar" olarak kayıtlara geçen olayda, başlatılan soruşturmalar peş peşe takipsizlikle sonuçlandı.
Fakat dosyanın derinliklerine inildikçe, akılalmaz bir örtbas operasyonunun izleri ortaya çıktı.
ADLİ TIP RAPORUNDA YÜKSEKTEN DÜŞMEYE DAİR EMARE YOK
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli unsurlardan biri adli tıp raporları ve olay yerindeki şüpheli eksiklikler oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 30 Temmuz 2018 tarihli otopsi raporunda, maktulün vücudunda açık yara olmadığı, kafa, kol ve bacaklarında hiçbir kemik kırığı bulunmadığı belirtildi.
Sadece sırtının sağ bölgesinde dikey şekilde kaburga kırıkları ve boyun çevresinde sıyrıklar vardı.
Yüksekten düşen birinde olması beklenen ağır travma bulguları yoktu.
DOKTORUN SÖZLERİNİ YAKALAYAN SES KAYDI YOK EDİLDİ
Üstelik olay yerinde ölü muayenesi yapan adli tıp uzmanı doktorun, olayın yüksekten düşme olamayacağını sözlü olarak ifade ettiği, bu kritik tespitin olay yeri inceleme ekiplerinin kamera kayıtlarına arka ses olarak yansıdığı ortaya çıktı.
Fakat, adliye görevlisi tarafından yapılan bu çekimleri içeren CD daha sonra polis tarafından kaybedildi.
CİNAYETİ ÖRTBAS İÇİN AKILALMAZ YÖNTEMLER
Dosyaya giren yeni deliller, cinayetin ardından profesyonel bir karartma işlemi yapıldığını gözler önüne serdi.
Dorukhan Büyükışık'ın cep telefonu ve araç anahtarındaki parmak izleri silindi.
Büyükışık'ın eşyaları ve hatta cesedinin yeri birden fazla kez değiştirildi.
Şantiye alanında bulunan drone ve MOBESE kameraları dahil 20'ye yakın güvenlik kamerasının kayıtları veya imajları alınmadı.
Olaydan tam 13 gün sonra, üzerinde oynanmış ve kaynak bilgileri silinmiş 8 dakika 54 saniyelik görüntü, şüphelilerden biri tarafından emniyet amirliğine teslim edildi.
1 SENEDEN FAZLA BEKLETİLDİ
Biyolojik deliller ise tam 13 ay boyunca bekletildikten sonra Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi ve numuneler bozulduğu için hiçbir genetik inceleme yapılamadı.
Cinayet silahı olduğu değerlendirilen demir çubuk ise hiç araştırılmadı.
BABANIN HUKUK MÜCADELESİ YARGITAY'DAN DÖNDÜ
Oğlunun cinayete kurban gittiğini savunan baba Ethem Büyükışık, verilen takipsizlik kararlarına karşı yılmadan mücadele etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2023 yılında verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 9 Şubat 2024 tarihli kanun yararına bozma kararı ile oy birliğiyle kaldırıldı.
ADALETTE 8 YIL SONRA 'BÜYÜKIŞIK'
Ardından İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2026 tarihli kararıyla soruşturma yeniden ve çok daha kapsamlı şekilde açıldı.
Yeni bulgular, ölümün yüksekten düşme ile değil, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubukla vurulması sonucu gerçekleştiğini ve cesedin sonradan o konuma getirildiğini somutlaştırdı.
9 İLDE OPERASYON: ŞİRKET PATRONLARI VE POLİS MÜDÜRLERİ LİSTEDE
Genişletilen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düğmeye basıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı operasyon başlattı.
"Kasten Öldürme", "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme" ve "Yalan Şahitlik" suçlamalarıyla 26 zanlı hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı.
KRİMİNALCİLERE GÖZALTI
Şüpheli listesinde Tanyer İnşaat Şirket Ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer'in yanı sıra, olay tarihinde görevli olan çok sayıda emniyet mensubu dikkat çekiyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Müdürü İsmail Yalçın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Bölge Müdürlüğünde görevli Komiser Deniz Asıcı, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Duygu Öztürk Özkan ile Fikret Sarıaslan gibi emniyet kökenli isimler listede yer alıyor.
3'Ü YURT DIŞINDA, 2'Sİ ÜLKE İÇİNDE FİRARDA
Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlıların 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerden eski OYİ Büro Amiri Komiser Atakan Kaçar, gece bekçisi İbrahim Kazmacı ve saha mühendisi Yiğit Aykurt'un yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
KİLİT İSİM İSMAİL YALÇIN
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın'ın, şirket sahibi Mehmet Münir Tanyer tarafından arandığı ve henüz adli makamlara bilgi verilmeden şüpheliyi yönlendirdiği tespit edildi.
Manisa'dan olay yerine geldiği belirlenen Yalçın'ın, şantiye alanında bizzat bulunarak görevli memurları yönlendirdiği ve şirket sahipleriyle toplantılar yaptığı saptandı.
İsmail Yalçın'ın, olay yerindeki kamera kayıtları, cihazlar ve bütün biyometrik izlerin yok edilmesi veya tahrif edilmesi sürecinde, idari amirlik yetkisini kullanarak emniyet personeli üzerinde baskı kurduğu iddia ediliyor.
HTS baz kayıtları, Yalçın'ın olay öncesi ve sonrasında şirket sahipleriyle sürekli irtibat halinde olduğunu doğruluyor.
Ayrıca, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/293 esas numaralı dava dosyasında 2025 yılında tanık olarak dinlenen Yalçın'ın, mevcut delillerle çelişen beyanlarda bulunarak "yalan şahitlik" suçunu işlediği değerlendiriliyor.
Olayın bütün bağlantılarını çözecek yargı süreci, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi ve İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki birleşen dosyalarla devam ediyor.
OLAYIN KRONOLOJİSİ
- 13.05.2018 — Cesedin Bulut Orman Evleri şantiyesinde, kafası istinat duvarına paralel inşaat demirinin altına gelmiş vaziyette bulunması
- 20.07.2023 — İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kovuşturmaya yer olmadığı kararı
- 08.09.2023 — İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti
- 09.02.2024 — Yargıtay 1. Ceza Dairesi kanun yararına bozma kararıyla oy birliği ile KYO'yu kaldırdı
- 26.11.2024 — Soruşturma kapsamında 23 kolluk görevlisi hakkında ek KYO; 8 polis hakkında "görevi kötüye kullanma" iddianamesi
- 09.05.2025 — Şantiyede çalışan 5 şüpheli hakkında kasten öldürmeden İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame (2025/293 esas)
- 22.04.2025 — Diğer şüpheliler hakkında yeni bir KYO
- 27.03.2026 — İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul etti; soruşturma gizli/kısıtlı olarak yeniden açıldı
- 21.05.2026 — 26 şüpheliye yönelik 9 ilde operasyon
GÜLİSTAN'DAN SONRA YENİ ADALET IŞIĞI
Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda 2026'da yeniden açılan dosyalar arasında Gülistan Doku soruşturması da yer alıyor; Nisan 2026'da Doku dosyasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında benzer operasyon icra edilmişti. Dorukhan Büyükışık operasyonu, bu hattaki ikinci büyük dalga niteliğinde.
BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYA ÖRTÜLMEYECEK
Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine ve delilin karartılmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir." dedi.
Gürlek, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gürlek sözlerini şöyle tamamladı:
"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."