Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu arşivi açıldı | Bugün hain dediğinin önünde eğiliyordu
CHP’de dün söylenen sözlerin bugün nasıl unutulduğuna dair en çarpıcı örneklerden biri Özgür Özel cephesinde yaşanıyor. Günümüzde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “hainlik”, “satılmışlık”, “kalleşlik” ve “soytarılıkla” suçlayan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in geçmişte Kılıçdaroğlu için gözyaşı döktüğü siyasi kayıtlarda yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığında Meclis’te gündür hüngür ağlayan Özgür Özel, bununla da yetinmeyerek Kılıçdaroğlu’na her fırsatta övgüler dizmişti. Liderine sadakat yeminleri eden Özel, “Kemal Kılıçdaroğlu kadar demokrat birini hiç tanımadım görmedim.”, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde saygıyla eğiliyorum.”, “Gözümden akan her damla yaş Kemal Kılıçdaroğlu’na helal olsun.”, “Kılıçdaroğlu’na vefamızı her fırsatta hepimiz göstereceğiz.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Mahkeme kararı sonrası Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti.
- Özel, geçmişte Kılıçdaroğlu'na övgüler dizerek sadakat yeminleri etmişti.
- Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'na 'Allah belanı versin' şeklinde beddua etti.
- Özel, Kılıçdaroğlu'nu daha önce 'demokrat', 'çalışkan' ve 'saygı duyulan lider' olarak tanımlamıştı.
- Benzer bir tutumu şimdi Ekrem İmamoğlu için de sergilediği görülüyor.
Mahkemenin kurultaydaki şaibeyi tescillediği mutlak butlan kararının ardından liderliği düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bel altı saldırıları mide bulandırıyor.
Özgür Özel'in en yakınındaki Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'na doğrudan "Allah belanı versin" diye beddua ederken, Özel ise parti liderini "hainlikle", "satılmışlıkla", "kalleşlikle", "soytarılıkla" suçluyor.
Kılıçdaroğlu'na yönelik "Özel" saldırı dalgasının düğmesine basan Özgür'ün geçmişteki sadakat yeminleri ise siyasi arşivlerde yer alıyor.
"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"
Kendisini CHP Grup Başkanlığına kadar taşıyan Kılıçdaroğlu'na her fırsatta "cilalama" yapan Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu saygı duyduğum örnek aldığım birisidir. Kemal Bey çok çalışkandır." ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in tutarsız tavrını en net özetleyen cümlelerinden biri "Kemal Kılıçdaroğlu kadar demokrat birini hiç tanımadım görmedim." şeklindeki açıklaması oldu.
Dünün demokrat liderini bugün kalleşlikle itham eden Özel, geçmişte "Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde saygıyla eğiliyorum." diyerek sadakatini bildirmişti.
VEFA SÖZLERİNDEN İHANET SUÇLAMALARINA
Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik duygusal çıkışları yalnızca saygı ifadeleriyle sınırlı kalmadı.
Vefa vurgusu yaptığı dönemlerde Özel, "Bana ve bu salondaki herkese ve CHP'ye çok emeği olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum, emekleri unutulmayacak." diye konuştu.
Aynı dönemde Kılıçdaroğlu'na bağlılığını "Gözümden akan her damla yaş Kemal Kılıçdaroğlu'na helal olsun." sözleriyle aktaran Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı her fırsatta hepimiz göstereceğiz." diyerek verdiği sözleri bugün tamamen rafa kaldırdı.
Özel ayrıca, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekaletini yürütmek bile benim için çok kıymetlidir." diyerek kendisine partide birçok kapı açan genel başkanına duyduğu minneti dile getirmişti.
DOKUNMAYA ÇALIŞAN TOKADI YER
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu korumaya yönelik geçmişteki sert söylemleri bugünkü saldırgan tutumuyla taban tabana zıt tablo çiziyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde en büyük destekçisi rolünü üstlenen Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayıdır." diyerek tarafını belli etmişti.
Seçmenlere seslenirken "Gidip oyunuzu atacak Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaksınız." diyen Özel, eski liderini eleştirenlere karşı "Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmaya çalışanlar daha büyük bir tokadı milletten yiyecektir." tehdidinde bulunmuştu.
'KARINCA KEMAL'
Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yüceltmek için kullandığı argümanlar arasında kimlik siyaseti ve metaforlar geniş yer tuttu. Partinin geçmişiyle yüzleştiğini savunan Özel, "CHP, Dersim ile hesaplaşmış ve 7 çocuklu fakir Dersimli bir ailenin çocuğunu Genel Başkanı yapmıştır." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nu ezilenlerin hamisi olarak göstermeye çalışan Özel, "Karıncanın kardeşi vardır o da CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diyerek liderini cilalamıştı.
DÜN KILIÇDAROĞLU BUGÜN İMAMOĞLU
Özel'in aynı tutumu bugün Ekrem İmamoğlu için sergilemesi dikkat çekiyor.
Halk TV'den "Polis plastik mermi sıktı" provokasyonu
Ceza infaz sisteminde toplumsal uyum çalışmaları