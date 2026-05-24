Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu arşivi açıldı | Bugün hain dediğinin önünde eğiliyordu

Benzer bir tutumu şimdi Ekrem İmamoğlu için de sergilediği görülüyor.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu daha önce 'demokrat', 'çalışkan' ve 'saygı duyulan lider' olarak tanımlamıştı.

Özgür Özel'in en yakınındaki Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'na doğrudan "Allah belanı versin" diye beddua ederken, Özel ise parti liderini " hainlikle ", " satılmışlıkla ", " kalleşlikle ", " soytarılıkla " suçluyor.

Mahkemenin kurultaydaki şaibeyi tescillediği mutlak butlan kararının ardından liderliği düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bel altı saldırıları mide bulandırıyor.

Özel'in tutarsız tavrını en net özetleyen cümlelerinden biri " Kemal Kılıçdaroğlu kadar demokrat birini hiç tanımadım görmedim ." şeklindeki açıklaması oldu.

Kendisini CHP Grup Başkanlığına kadar taşıyan Kılıçdaroğlu'na her fırsatta "cilalama" yapan Özel, " Kemal Kılıçdaroğlu saygı duyduğum örnek aldığım birisidir. Kemal Bey çok çalışkandır." ifadelerini kullanmıştı.

VEFA SÖZLERİNDEN İHANET SUÇLAMALARINA

Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik duygusal çıkışları yalnızca saygı ifadeleriyle sınırlı kalmadı.

Vefa vurgusu yaptığı dönemlerde Özel, "Bana ve bu salondaki herkese ve CHP'ye çok emeği olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum, emekleri unutulmayacak." diye konuştu.

Aynı dönemde Kılıçdaroğlu'na bağlılığını "Gözümden akan her damla yaş Kemal Kılıçdaroğlu'na helal olsun." sözleriyle aktaran Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı her fırsatta hepimiz göstereceğiz." diyerek verdiği sözleri bugün tamamen rafa kaldırdı.

Özel ayrıca, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekaletini yürütmek bile benim için çok kıymetlidir." diyerek kendisine partide birçok kapı açan genel başkanına duyduğu minneti dile getirmişti.