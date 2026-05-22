Bakan Bayraktar duyurdu: Yeni gaz hattı için anlaşma sağlandı

Küresel enerji diplomasisinin odağı İstanbul oldu. Bakan Alparslan Bayraktar, INRES 2026 kapsamında A Haber'de enerji güvenliği, doğal gaz ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalardan öne çıkan satırlar şöyle:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel savaş ve krizlerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirterek, enerjinin artık uluslararası gündemin merkezinde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin enerji alanında güçlü bir alternatif konumuna yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, olası kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerin değiştiğine dikkat çeken Bayraktar, bölgesel gerilimlerin enerji denklemindeki dengeleri yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Türkiye'nin enerji diplomasisinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Bayraktar, Türkiye'den başlayacak yeni bir gaz hattı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği hem de uluslararası enerji koridorları açısından stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi.

