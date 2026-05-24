CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası hareketlilik yaşanıyor.CHP Genel Merkezi'ne "tahliye" kararının tebliğ edilmesi beklenirken sabahın erken saatlerinde parti binasında önünde hareketlilik yaşandı.

AHaber CANLI YAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Genel Merkez'in kapısına Özgür Özel'in kurmayları tarafından otobüs çekildi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik "tahliye" talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı.CHP Genel Merkezi savaş alanına döndü.Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez önünde toplanan kalabalık birbirine girdi.Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.