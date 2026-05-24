CHP'li Mahmut Tanal suyunu çıkardı! Tahliye geriliminde hortum provokasyonu: "Polis su sıkınca ağlıyor ama"

"Mutlak Butlan" sonrası CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edildi. Ancak Özgür Özel yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na binayı teslim etmemek için direniyor.



Bu kapsamda parti yerleşkesinin kapısına otobüsler çekildi. CHP'liler tekme ve yumruk yumruğa kavga edip birbirini taşlarken çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

KILIÇDAROĞLU TAHLİYE İÇİN DİLEKÇE VERDİ



Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için avukatı Celal Çelik aracılığıyla dilekçe verdi. Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyet ekiplerine talimat gönderdi.