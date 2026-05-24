CHP'li Mahmut Tanal suyunu çıkardı! Tahliye geriliminde hortum provokasyonu: "Polis su sıkınca ağlıyor ama"

CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerilimi sürerken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ucuz bir şova kalkıştı. Genel merkez giriş kapısının çatısına çıkan Tanal’ın eline hortum aldı "Suyu açın" diye bağırdı. Tuttuğu hortumla da kameralara poz verdi. Bazı Kılıçdaroğlu destekçileri Tanal'ı yuhalayıp "Hortumcu Mahmut, Tiyatrocu Mahmut, polis su sıkınca ağlıyorsun ama. FETÖ’cüsün sen. Alıştınız hortumlamaya zaten" dedi.

"Mutlak Butlan" sonrası CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edildi. Ancak Özgür Özel yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na binayı teslim etmemek için direniyor.

Bu kapsamda parti yerleşkesinin kapısına otobüsler çekildi. CHP'liler tekme ve yumruk yumruğa kavga edip birbirini taşlarken çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

KILIÇDAROĞLU TAHLİYE İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için avukatı Celal Çelik aracılığıyla dilekçe verdi.

Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyet ekiplerine talimat gönderdi.

CHP'Lİ MAHMUT TANAL SUYUNU ÇIKARDI!

Tam da bu sırada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ucuz bir şova kalkıştı. Genel merkez binasının çatısına çıkan Tanal'ın eline hortum aldığı görüldü.

CHP önünde hortumlu eylem! Mahmut Tanal çatıya çıktı


Çevrede bulunanlara "Suyu açın" diye seslenen Mahmut Tanal, hortumdan akan suyla çatının üzerinde poz verdi.

Genel Merkez çevresinde bulunan partililerin Tanal'ı yuhaladığı duyuldu.

KK DESTEKÇİLERİNDEN TANAL'A: HORTUMCU, FETÖ'CÜ

Bazı Kılıçdaroğlu destekçileri Tanal için "Hortumcu Mahmut, Tiyatrocu Mahmut, polis su sıkınca ağlıyorsun ama. FETÖ'cüsün sen. Alıştınız hortumlamaya zaten" dedi.

TANAL: MAFYA BOZUNTULARINI GERİ ÇEK KILIÇDAROĞLU

Öte yandan Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da "Mafya bozuntularını geri çek" diye çağrı yaptı.

Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz." dedi.

